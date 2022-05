Falso llamado a la unidad

La distancia entre el decir y el hacer en la Argentina se amplía sin más remedio, lamentablemente. La palabra se devalúa en forma sostenida, incluso la de la autoridad. El caso más contundente es el del Presidente de la Nación, que a fuerza de contradicciones permanentes ha perdido prácticamente toda su credibilidad y se muestra reñido con los valores que hacen a la función pública, como transparencia, honestidad y rendición de cuentas ante la sociedad. La fiesta de Olivos es quizás la prueba perfecta de la palabra hueca y vacía del jefe de Estado, que inicialmente negó el hecho, cuando aparecieron las fotos del mismo lo admitió pero trasladó la responsabilidad a su pareja y finalmente aceptó la responsabilidad, al punto que ofreció pagar una suerte de multa a modo de resarcimiento. Cabe aclarar que esa fiesta se realizó cuando regían estrictas medidas de confinamiento en el marco de la pandemia, es decir cuando las familias quedaron partidas sin poder reunirse a causa de las restricciones dispuestas por el Gobierno a través de decretos.La Iglesia, esa institución que vela por la espiritualidad de las personas pero que también se presenta como una institución de la estructura de poder de la sociedad, planteó en sus mensajes por el aniversario de la Revolución de Mayo la necesidad de terminar con los enfrentamientos. Es decir, la grieta.Por caso, el Vaticano envió al Gobierno nacional una carta con motivo de la fecha patria del 25 de Mayo, donde deseó que Argentina supere "con esperanza sus dificultades y avance por caminos de paz, unidad y progreso. El propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, antes de salir de Casa Rosada rumbo a la Catedral Metropolitana para participar del Te Deum, se pronunció por la unidad de todos los argentinos. Pero mientras tanto no se habla con la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Otro evidente ejemplo del desacople entre discurso y acción. Pura sarasa, como se dice en la calle.En el ámbito de la Catedral también se dio una situación por demás particular. El cardenal primado de la Argentina, Mario Poli, fue el encargado del oficio religioso que tenía entre sus principales asistentes al Presidente y al jefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quienes estaban a pocos metros de distancia. Ambos dirigentes no se saludaron ni en el ingreso ni a la salida, no hubo intención alguna de facilitar el encuentro.El Presidente asintió en varios pasajes del mensaje del cardenal primado, sobre todo cuando este enfatizó que "el diálogo siempre es beneficioso para el acuerdo y el compromiso por el bien común de todos". Pero nunca buscó a Larreta para recrear un mejor clima de convivencia política más allá de las diferencias lógicas.Es decir, que el jefe de Estado cada vez que puede hablar exhorta a la unidad. Sin embargo, cuando tiene a un dirigente opositor a metros de distancia no hace lo que dice que el país debe hacer. Los llamados a la unidad son huecos sino no son acompañados por gestos reales.Poli pidió que la prudencia de las autoridades y la honestidad de los ciudadanos robustezcan la concordia y la justicia, para así poder vivir en paz y prosperidad. Y dejó una fuerte crítica social al señalar que cuando el pan falta en tantas familias es cuando más tenemos que pensar en nuestro prójimo y sus necesidades básicas: educación, salud, justicia. También dijo que la democracia da lugar a la fraternidad pero también requiere de la ética, la bondad y la solidaridad, la honestidad, el diálogo siempre beneficioso para el acuerdo y el compromiso por el bien común de todos a la vez que advirtió que sin esos valores que dan fundamento a la vida social surge el enfrentamiento entre hermanos, de unos con otros, para preservar sus propios intereses.Este último concepto define a la Argentina actual, al menos en el plano de la dirigencia política nacional. Una pena.