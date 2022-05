Gobierno pide a la oposición discutir sobre las retenciones

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, señaló que el Gobierno le propuso a la oposición "discutir" sobre la suba de retenciones a la vez que sostuvo que se tiene en claro que "no hay que dar batallas perdidas", dado que Juntos por el Cambio se manifiesta en contra del aumento.

A pesar de la negativa del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, el Gobierno insiste con aumentar las retenciones a la exportación de trigo como "herramienta" para poder desacoplar los precios internos de los internacionales, afectados por el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia.

"En este momento en el que hay que desacoplar los precios internos de los internacionales, las retenciones son la herramienta que tenemos y que podemos implementar más rápidamente. Esto se está llevando adelante en varios países", señaló Cerruti.

En tanto, continuó: "Hay un informe del FMI indicando a todos los países que se vienen sumando a aplicar retenciones a aquellos productos que se producen, pero que el precio internacional es mucho más alto, entonces hay que desacoplar esos precios de alguna manera".

Ante las críticas de la oposición, la portavoz de Presidencia aseguró que el Alberto Fernández sostiene que "no hay que dar batallas perdidas" y, en la misma línea, pidió que la oposición "revea su posición" para dialogar con el oficialismo sobre el tema.

"Si en este momento, la oposición, antes de que haya algún tipo de acuerdo en el Congreso encabeza un tractorazo o la semana pasada cuando apenas el Presidente dijo algo en una radio, salieron todos a decir que se oponían y que de ninguna manera podía haber aumento de retenciones, nos parece que es una pérdida de tiempo tratar de dar la batalla en un lugar adecuado que es el Congreso, si ya la oposición está diciendo que no garantizará los votos para que salga", enfatizó. Es por eso que el Gobierno elevó una propuesta al convocar "a la oposición para que revea su posición" y que "pueda sentarse a discutir el tema".

A pesar de las insistencias del mandatario, tanto el ministro de Agricultura como su par de Economía aseguraron que la medida no se implementará.

Aunque funcionarios de Gobierno intentan tildar a Martín Guzmán de "pro retenciones", el titular del Palacio de Hacienda dejó en claro que no habrá aumentos en las retenciones a las exportaciones, ya que "para poder darle continuidad a la recuperación económica, la Argentina necesita dólares". "Si prohibimos las exportaciones o elevamos las retenciones no van a entrar más dólares", manifestó. (NA)