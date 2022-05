Triunfos de Quilmes y 9 de Julio

Anoche tuvo continuidad la octava fecha del torneo Apertura de la Primera A con la disputa de otros dos encuentros.

Argentino Quilmes recibió en el estadio Agustín Giuliani a Ferrocarril del Estado y en un entretenido encuentro se terminó imponiendo por 3 a 2.

El 'Cervecero' ganaba 2-0 con goles de Leandro Merlino (3m PT) y Claudio Albarracín (22m PT) y el elenco de barrio Los Nogales descontó por intermedio de Fernando Romero (33m PT, de penal) y lo igualó con el tanto de Lucas Quiróz (27m ST). Pero el local fue en busca del triunfo que lo posicione en la cima de las posiciones de la zona y lo consiguió por intermedio de Manuel Bustos (48m ST), cuando ya se jugaba el tiempo adicionado.

En el conjunto de barrio Italia se fue expulsado Claudio Albarracín, a los 10 del complemento.

En Reserva igualaron 0 a 0.

En San Vicente, 9 de Julio superó 1-0 a Brown gracias al gol anotado por Martín Sterren a los 31 minutos del complemento. En el encuentro de Reserva también ganó el León por la mínima diferencia.

Por el lado de la Primera B, la que jugará probablemente en su totalidad el miércoles, disputará en la noche de hoy un cotejo más, quedando postergado para el lunes el que cerrará este capítulo.



HOY:20.30hs (Reserva 19hs) Libertad de Sunchales vs Ben Hur (Guillermo Vacarone); 21.30hs (Reserva 20hs) Peñarol vs Deportivo Tacural (Ariel Gorlino), Deportivo Ramona vs Atlético de Rafaela (Claudio González), Deportivo Aldao vs Argentino de Vila (Sebastián Garetto); 22.00hs (Reserva 20.30hs) Florida de Clucellas vs Sportivo Norte (Ángelo Trucco), Talleres de María Juana vs Atlético María Juana (Guillermo Tartaglia).



LAS POSICIONES



ZONA A: Ben Hur 21, puntos; 9 de julio 18; Dep. Aldao 11; Atlético de Rafaela 10; Dep. Tacural 8; Peñarol 7; Dep. Ramón 7; Pardo San Vicente 4; Arg. de Vila 3.



ZONA B:Sportivo Norte 13, puntos; Unión 13; Arg. Quilmes 13; Dep. Libertad 13; Atlético María Juana 12; Ferrocarril del Estado 11; Bochófilo Bochazo 8; Florida de Clucellas 7; Talleres María Juana 2.



PRIMERA B. Hoy: 22.00hs (Reserva 20.30hs) Sportivo Santa Clara vs Juventud Unida de Villa San José (José Domínguez).