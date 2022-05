Boca ganó y avanzó a octavos

BUENOS AIRES, 27 (NA). - Boca le ganó ayer por 1 a 0 a Deportivo Cali de Colombia en la Bombonera y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores en la cima de su grupo, debido a que Corinthians de Brasil igualó con Always Ready de Bolivia.

El "Xeneize", que fue ampliamente superior a su rival en todo el desarrollo del juego, se impuso con un gol del mediocampista Alan Varela, quien a los 9 minutos del segundo tiempo se aprovechó de un rebote para rematar desde afuera del área y vencer la resistencia del arquero Guillermo De Amores, para darle a su equipo el triunfo que necesitaba para seguir en carrera en el certamen continental.

Es que, con este resultado y con el empate de Corinthians y Always Ready por 1 a 1, Boca culminó primero en el Grupo E con 10 puntos, seguido por el elenco brasileño con 9, mientras que Deportivo Cali terminó tercero con 8 e irá a la Copa Sudamericana, y el conjunto boliviano cerró la tabla con 5 unidades.

El reciente campeón de la Copa de la Liga Profesional contó con un Exequiel Zeballos desequilibrante, con un buen nivel de Óscar Romero y con el dominio absoluto del duelo en la etapa inicial, pero no pudo romper el cero en el arco rival pese a que tuvo cinco situaciones claras de gol, entre las que se destacó un remate en el palo de Varela a los 12 minutos.

Ya en el complemento, con la misma supremacía del local, Varela acertó en un nuevo intento y le permitió a Boca pasar al frente de forma merecida ante un adversario inofensivo que apenas se aproximó a su arco en dos ocasiones y en ambas se topó con una firme respuesta de Agustín Rossi.

Los dirigidos por Sebastián Battaglia sellaron el objetivo y de manera inmejorable, dado que el inesperado empate en Brasil les dio la posibilidad de clasificarse primeros, a la espera del sorteo de mañana a las 13 para conocer a su rival de los octavos de final de la competencia.



Boca 1 - Deportivo Cali (Colombia) 0



Estadio: Alberto J. Armando.

Árbitro: Piero Maza (Chile).



Boca: Agustín Rossi; Nicolás Figal, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Guillermo Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Exequiel Zeballos. DT: Sebastián Battaglia.

Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Aldair Gutiérrez, José Caldera, Guillermo Burdisso, Christian Mafla; Edgard Camargo, Yimmy Congo; Jhon Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y Yony González. DT: Rafael Dudamel.



Gol en el segundo tiempo: 9m Varela (B).



Cambios en el segundo tiempo: 7m. Carlos Robles por Mafla (DC); 14m Harold Mosquera por González (DC); 16m Juan Ramírez por Salvio (B); 22m Luis Vázquez por Benedetto (B); 30m Carlos González por Congo (DC); 32m Cristian Medina por Zeballos (B).