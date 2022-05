La hora de los acueductos

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en julio de 2010, través de la Resolución 64/292, que el derecho al agua potable y al saneamiento es esencial para la realización de los derechos humanos. Esa misma normativa insta a los Estados y organizaciones internacionales a proveer recursos financieros, a fomentar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en particular a los que están en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.Según información de la Dirección General de la UNESCO y de la OMS, el número de personas que no cuentan con servicios de agua básicos alcanza a 844 millones, y son 2.100 millones quienes no disponen de agua potable gestionada de forma segura. Y de los 844 millones de personas sin agua potable, cincuenta millones están en América Latina, a pesar de contar esta región con el 33% de las reservas de agua limpia del mundo.Además, diversos estudios internacionales estiman que una persona necesita al menos veinte litros de agua por día. En promedio, cada europeo consume de 200 a 300 litros diarios. Pero en Estados Unidos ese número se eleva a la exorbitante cifra de casi 600 litros diarios por persona, mientras 1.100 millones solo acceden a cinco litros; y además, la mayoría de las veces, contaminada.En Rafaela, cada habitante tiene un consumo promedio por encima de los 300 litros por día. La Provincia de Santa Fe desde hace tiempo ha priorizado la construcción de acueductos, obras que requieren un presupuesto millonario y por lo tanto se busca financiamiento internacional.En la actualidad, se encuentra en un estado avanzado el nuevo Acueducto para Rafaela, que se denomina Desvío Arijón. Los habitantes de la ciudad consumen agua potable desde 1981 cuando se inauguró el primer acueducto que tiene su origen en Esperanza. Sin embargo, con el aumento de la población la capacidad de transporte de esos caños ya no es suficiente para cubrir la demanda local. En este marco, se resolvió ejecutar un nuevo acueducto que toma el agua en el Río Paraná con la premisa de beneficiar a una docena de localidades. En poco tiempo, este acueducto estará operativo en su totalidad.En esta lista hay que mencionar que desde el 13 de mayo la ciudad de San Lorenzo -tiene más de 50 mil habitantes- recibe agua potable proveniente del río Paraná, al concluir los ajustes y puesta en marcha del nuevo sistema, que incluye un ramal de alimentación proveniente del Acueducto Gran Rosario, con planta potabilizadora en Granadero Baigorria.Además, la Provincia licitó la construcción del acueducto San Javier-San Cristóbal-Ceres-Tostado, que beneficiará a más de 100.000 habitantes de 49 localidades del norte de la provincia de Santa Fe, que demandará una inversión del Estado nacional de $ 27.700 millones.A esto se suma que el 7 de junio se abrirán los sobres de la licitación para la ampliación del Acueducto del Gran Rosario, que contempla el tendido de 12 kilómetros de cañerías y cuenta con una inversión de 3.700 millones también aportados por el Estado nacional.Por otra parte, está en pleno proceso de búsqueda financiamiento el Acueducto Biprovincial Santa Fe - Córdoba, que llevará agua potable a 36 localidades cordobesas y 47 santafesinas, algunas de ellas del departamento Castellanos. Los gobernadores de ambas provincias ya lograron créditos por más de 150 millones de dólares del Fondo Kuwaití y del Fondo Abu Dhabi.Por tanto, hay que destacar que en la provincia de Santa Fe se viene trabajando decididamente en garantizar el acceso al agua potable a todos los habitantes. Claramente, es la hora de los acueductos.