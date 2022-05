Fuertes discursos de Mársico y Viotti reclamando que se nombren jueces

Los Concejales Leonardo Viotti (UCR-JxC) y Lisandro Mársico (PDP-FP) ingresaron un proyecto de Resolución donde "requerían al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo de la Provincia de Santa Fe, llevar a cabo de manera urgente, los procedimientos legales pertinentes a los fines de cubrir los cargos de jueces que se encuentran vacantes en los Juzgados de Primera Instancia de Distrito, Civil y Comercial, 1era, 2da. y 4ta. Nominación y en el Juzgado de Primera Instancia Laboral, 2da. Nominación; todos correspondientes al Distrito Judicial Nº 5”.

El proyecto determina también que se envíe copia de la Resolución a "los senadores provinciales Alcides Calvo, departamento Castellanos; Felipe Michlig, departamento San Cristóbal; Joaquín Gramajo, departamento 9 de Julio y al Colegio de Abogados de la 5ta. Circunscripción Judicial con sede en Rafaela”

Quien comenzó con la defensa del proyecto fue el demócrata progresista y repasó que ambos habían “ingresado dos proyectos distintos, pero cuando tuvimos noticias del envío de los pliegos sentimos tranquilidad y los dejamos en comisión porque lo importante era que se avanzara en la solución de esta situación que se reclama desde distintos sectores no solo desde los profesionales que se encuentran colegiados sino también de los ciudadanos, los justiciables. Pero luego tuvimos la tristeza al ver caer una sesión por el retiro intempestivo de los 10 pliegos que había enviado el Gobernador, lo que nos dejó en una situación de desamparo total y absoluto”.

“Es un tema inédito lo que está pasando con la Justicia en Rafaela porque no tenemos Juez titular federal, nos faltan tres magistrados del fuero Civil y Comercial de la justicia ordinaria, no tenemos un juez Laboral y nos falta un integrante en una Cámara”, explicó.

Y luego disparó: “hay un Gobernador que pretende gobernar sin la Legislatura y para estas cosas se necesita acuerdo, pero no se ve madurez política de ambos sectores para que estas cosas tan importantes salgan, sean aprobadas. No hay quien tenga esa visión y madurez para salir adelante".



270 CAUSAS LABORALES

ESTÁN SIN FALLO

El demócrata progresista advirtió sobre la grave situación de la justicia laboral y arrojó datos sumamente alarmantes. “La segunda nominación laboral hace un año y medio que está vacante por jubilación del titular y el de la Primera subroga, tratando de no descuidar lo suyo, pero cuando venga un nuevo juez le va a llevar por lo menos 5 años para poner al día este juzgado".

Y luego sorprendió al aseverar que “en el juzgado laboral de la Segunda Nominación hay 270 expedientes a fallo, con plazo vencido así que vaya uno a saber cuándo lo tendrán. Pero doy otro dato preocupante y es que mensualmente ingresan 30 demandas más”.

“La gran duda que tengo es por qué el Gobernador no mandó ningún pliego para el juzgado laboral de los 10. Hace un tiempo envió uno y la asamblea se lo rechazó tiempo atrás, entonces ¡insista con otro Señor Gobernador! La otra pregunta es por qué la Corte no subroga ese cargo, pero no con el de la Primera Nominación”, planteó.



UNA IRRESPONSABILIDAD

Viotti no se quedó atrás con las críticas y analizó que “cuando se enviaron los 10 pliegos no era condición que sean votados como un paquete sino que cada uno debía ser votado por separado. Entonces que no hubiera consenso para que 4 de ellos no salgan no justifican que hayan sido retirados por el Señor Gobernador como tampoco la aceptación del retiro. Al menos habría 6 jueces más y mientras tanto se seguían buscando los consensos para los otros cuatro”.

“Se precisa diálogo y gestión y creo que es lo que le está faltando al Gobierno provincial”, dijo el radical.

Fue entonces que indagó a sus pares: "¿como vamos a lograr paz y orden si no le brindamos a la justicia las herramientas básicas para atender lo que pasa?”, para luego lamentar que “el otro problema es la falta de recursos en la justicia porque es mucho lo que falta, pero encima nos damos el lujo, por incompetencia o por mezquindad, de que lo poco que tienen no lo cubrimos. Es una irresponsabilidad muy grande y ahí fallamos todos, donde falla la política en los esencial que es darle respuesta a los vecinos".



¿QUÉ PASA CON

EL WIFI GRATIS?

El otro tema abordado en la sesión de ayer fue una Minuta de Comunicación presentada por el bloque Juntos por el Cambio que pide “al Departamento Ejecutivo Municipal que a través de las áreas correspondientes se proceda a informar sobre el servicio de conexión a Wifi bajo la red de acceso libre y gratuito "Municipalidad de Rafaela" en espacios públicos como fuese informado públicamente en el año 2019 detallando: cuáles son aquellas plazas y espacios públicos que cuentan con acceso a internet libre y gratuito; si se tiene planificado extender el servicio de conectividad gratuita a otras plazas y espacios públicos de la ciudad (especifique a cuáles y en qué lapso); y si el servicio se encontrase interrumpido, que informe desde qué fecha y el motivo".

Entre los fundamentos del pedido se recuerda que en agosto de 2019, fue anunciado públicamente que en la Plaza Progreso de barrio Mora, en la Plazoleta Sargento Cabral de barrio Pizzurno y en la Plaza Italia en barrio Italia contaban con internet de acceso libre y gratuito bajo la red "Municipalidad de Rafaela" y, además, destacaron que ya existían otros dos puntos de acceso a internet, uno de ellos frente a la Municipalidad de Rafaela y en el Módulo Polivalente Sustentable (Mo.P.S), ubicado frente al Museo Histórico Municipal, precisamente en la primera cuadra de Bv. Santa Fe.

Los integrantes de la bancada de JxC dejaron sentado en el proyecto que: “el pedido lo realizamos entendiendo, que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación constituyen un factor importante para el desarrollo social, cultural y económico de toda comunidad” y a partir de “la pandemia, la virtualidad se ha ido incrementando y la accesibilidad de informática no solo está pensada para jóvenes, sino que dicha herramienta es beneficiosa para adultos y adultos mayores, generando una herramienta principal de comunicación, trabajo, educación y socialización”.

Asimismo, subrayan que “la brecha económica dificulta el acceso a internet a muchos ciudadanos y contar con este servicio en plazas y espacios públicos de forma libre y gratuita significa un paso más para reducir una barrera entre la comunicación social y la virtualidad”.

El miembro informante de la iniciativa fue el edil Leo Viotti y cuestionó que “al día de hoy no se ha avanzado con este programa sino que se ha retrocedido porque en estos 5 lugares anunciados el servicio ya no está vigente”, aseguró.

“Consideramos -continuó- que es importante retomar estos puntos que fueron los iniciales del programa, pero sobre todo que se avance con un plan para seguir dotando de este servicio a otros lugares de la ciudad”.

Y cerró su defensa de la Minuta aclarando que “este proyecto tiene formato de pedido de informes, pero el mensaje principal tiene que ver con defender una acción que creemos necesaria para darle este servicio a los vecinos de manera inmediata y para ir creciendo hacia el futuro”.