Durante la jornada de este jueves, el intendente Luis Castellano, acompañado por el secretario de Producción, Empleo e Innovación, recibió a jóvenes empresarios del Centro Comercial e Industrial Joven de Rafaela y la Región.

Se trató de una reunión provechosa y con puntos en común entre la agenda público-privada. Cabe resaltar que se dio una mesa de diálogo donde interactuaron los funcionarios, los jóvenes empresarios y Nahuel Aimar, integrante de la Secretaría de Gobierno y Participación del municipio.



NUEVAS IDEAS

Al respecto, Diego Peiretti manifestó: “Nos reunimos con un grupo de jóvenes que están generando un nuevo espacio dentro de lo que es el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR). Se trata de jóvenes que están vinculados al sector de la industria, el comercio y el servicio, y además estuvieron en la organización de lo que ha sido el evento de UIA Joven en Rafaela hace algunas semanas”. “Los convocamos para reflexionar acerca de lo que fue el evento de UIA Joven, cuáles fueron los principales aprendizajes de las reuniones y cuál fue el resultado de las visitas realizadas a las empresas, ya que nosotros, como sector público, también fuimos parte de lo que fue dicho evento. Pudimos conversar sobre todo esto y cómo ellos se están proyectando hacia el futuro. Es interesante ver como muchos jóvenes empresarios de Rafaela van ganando un espacio dentro de lo que es el CCIRR, van proponiendo nuevas ideas, tienen ánimos de vinculación con el sector público, el Gobierno local, el sector de ONG´s y de las y los trabajadores. Hay un ánimo joven de plantear una visión de ciudad y de territorio, y eso no deja de ser importante”; sumó Peiretti.

“También, con la Escuela de Gobierno estamos planteando la formación para la renovación de dirigentes del sector público, lo mismo ocurre en el sector privado y en el tercer sector, con diplomaturas para organizaciones de la sociedad civil. Esto es importante porque aquí están las tres patas de una sociedad y no deja de ser interesante cuidar el modelo Rafaela para seguir planteando nuevos desafíos de cara al futuro”; cerró.



ANALISIS DE LA REUNIÓN

Seguidamente, Mariano Pfaffen, integrante del CCIRR Joven, contó: “Tengo 27 años, soy rafaelino y contador. Actualmente tuvimos la posibilidad de reunirnos el CCIRR Joven para entrar en vínculo con la parte pública y analizar diferentes proyectos y posibilidades de desarrollo conjunto, en pos de Rafaela, zona y país. La reunión fue positiva y comunicacional, lo cual desde ya es fundamental para cualquier tipo de proyecto que nos involucre”. A su turno, Celina Sasia, también integrante del CCIRR Joven, dijo: “Uno de nuestros objetivos es formarnos como jóvenes profesionales. Para ello estamos realizando diferentes mentorías que son una vez al mes con diferentes empresarios de la ciudad. Como grupo estuvimos armando un evento que fue la UIA Joven, desarrollado el 4 y 5 de mayo. Allí, 200 jóvenes empresarios del país se reunieron acá. Visitamos empresas de Rafaela y también participaron políticos que dieron sus presentaciones”.



VISIÓN COOPERATIVA

Por último, Nahuel Aimar, integrante de la Secretaría de Gobierno y Participación de la Municipalidad de Rafaela, manifestó: “La reunión fue muy provechosa ya que tiene mucho sentido la participación de los jóvenes en lo que es agenda pública. También, de alguna forma, quedó claro el hecho de constituir un nuevo concepto que no es el de gobierno sino el de gobernanza”. “El concepto de gobierno, que es verticalista, ya venía en crisis y la pandemia lo dejó aún más expuesto. Ahora pasamos a un concepto de gobernanza, más cooperativo y horizontal, donde para liderar este proyecto de gobernanza y la Rafaela de los 150 años, necesitamos de arquitectos, no para que nos saquen las obligaciones que tenemos dentro del Estado, sino para que nos ayuden a diseñar la agenda pública que involucran a jóvenes”; cerró Aimar.