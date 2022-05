Los vecinos de barrio Italia dudan del informe presentado por UTN

El informe técnico realizado por la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela, sobre la intervención vial en avenida Italia, y que fue dado a conocer días pasados, permitió conocer que el 65% de los encuestados está a favor de la mano única. El total de las entrevistas efectuadas por estudiantes de la institución alcanzó a 598 personas, según informó el Municipio tras la presentación del trabajo que se llevó a cabo en el Salón Verde con la participación del intendente Luis Castellano. Durante la exposición, se explicó, entre otros detalles, que el 80% de los 37 comerciantes de ese tramo de avenida Italia rechaza la mano única, que como dato positivo generó una sustancial reducción de la siniestralidad, según el reporte de la UTN. Cabe destacar que antes de la adopción de la medida, en los primeros días de este año, frentistas y comerciantes polemizaron incluso con movilizaciones a la Municipalidad para cuestionar o apoyar el sentido único de circulación.

Ante esta situación, el martes al mediodía los vecinos del barrio Italia dieron a conocer su posición de disconformidad sobre el informe de UTN, junto a comerciantes, respecto al sentido de circulación de avenida Italia. En charla con este Diario, Tomás Sequeira, secretario de la nueva comisión vecinal del barrio Italia, manifestó su desacuerdo y su disgusto por los datos que arrojó la información presentada por el mencionado establecimiento educativo, al afirmar que "en principio, la palabra que define nuestra sensación sobre el informe de UTN es de decepción. En primer lugar, no fuimos invitados a la presentación del informe, ni como comisión ni como vecinos. Hubo gente del Ejecutivo, de la UTN, concejales del oficialismo y la prensa local, menos nosotros. Y otra sensación que nos deja es de duda, ya que este martes hicimos una conferencia de prensa en la esquina de Domingo Silva y Avenida Italia, y ninguno de los 30 vecinos que nos convocamos manifestaron que fueron encuestados. Tampoco eran todos de una misma calle, ya que se acercaron vecinos de varias calles, como España, Destéfanis, Francia, Bollinger, Geuna, Silva, etc. Además, tenemos frentistas en A. Italia, comerciantes, tanto de la avenida como de otras calles. No es casualidad que no hayan encuestado a ninguno de los que estábamos allí".

Sobre cómo es la circulación actual en Avenida Italia y sus alrededores, Sequeira sostuvo que "el tránsito no ha mejorado ni mucho menos, todo lo contrario. La Avenida Italia es muy caótica y lo que quisieron hacer con esta nueva disposición fue aliviar dicha avenida, pero lo que realmente pasó fue que trasladaron el caos a las arterias más angostas del barrio, que son las calles aledañas. En el medio de la avenida tenemos una empresa constructora, donde largan sus camiones hacia el norte, con lo cuál sí o sí se tienen que meter por calles aledañas. Ante este panorama, vemos a diario cómo esos camiones tumbas postes, enganchan cableados, pisan perros y muchos no llegan a doblar por las dimensiones de las propias calles. Por otro lado, tenemos en Bollinger y Jaime Ferré la escuela Lisandro de la Torre. Allí se encuentra una loma de burro que es totalmente evitable por los costados, donde las motos se suelen meter por esos lados y llegan a la esquina muy contra el cordón, con lo cual casi siempre se generan accidentes. Y como la mayoría de la gente anda floja de papeles con sus vehículos, sin patentes, sin cascos y saben que si viene la Policía o agentes municipales lo más probable es que les retengan los vehículos, la gente suele irse con las piernas y brazos lastimados, van y vuelven. Por eso digo que el tránsito no ha mejorado en lo absoluto y tenemos una grave complicación con las dársenas, que han complicado mucho más la cuestión, porque por este motivo dejó de pasar la barredora y tenemos las esquinas llenas de arenilla, haciendo más peligroso aún el tránsito para las motos y bicicletas, donde una patinada te pueda costar una caída".

A continuación, y en referencia al tráfico, el vecino agregó que "las calles más angostas del barrio son doble mano. Domingo Silva es quizás un tercio de lo que es Avenida Italia, es doble mano y estacionan de los dos lados. En Jaime Ferré es doble mano y estacionan de un sólo lado, y ambas calles son muy transitadas y se han tornado bastante peligrosas también para el tráfico y la circulación. Nos parece nefasto y de una gestión inoperante lo que hicieron. Aparte, no se porqué se ensañaron con la avenida, de Maggi a Brasil si después de Brasil a 1º de Mayo es doble mano porque les tienen que dar salida".



EN CONTRA

"Claramente estamos muy en contra de esta nueva disposición. Además, en cuanto a otro problema, que no es vial y que ha generado esta disposición, es el tema de los comerciantes. Al haber menos tránsito, los comerciantes han bajado sus ventas. La mayoría de los almacenes tienen que abrir a la madrugada y exponerse al riesgo de la inseguridad, porque tienen que trabajar más horas, ya que las ventas no están rindiendo como pretenden. La comisión vecinal, en su mayoría, está conformada por comerciantes, en gran parte. El cálculo que hacemos nosotros, sin datos oficiales, sino desde dónde lo vive cada uno, es que bajaron las ventas entre un 65 y un 70%. De hecho, hay algunos locales que trabajan pura y exclusivamente para pagar el alquiler, ya que no les alcanza para nada más. Este problema, quizás, es hasta mucho más grave que la cuestión vial, porque todos los comerciantes tienen familia que mantener, con lo cuál todo esto es un viento en contra que es muy difícil de sacar adelante", continuó relatando Sequeira, que enumeró también otro inconveniente que ha generado este cambio de sentido en la avenida más importante del sector. "Otro gran problema que tenemos son las ambulancias, donde hemos tenido casos en donde la ambulancia no se ha perdido pero que tardan muchísimo más en llegar, porque tienen que dar un montón de vueltas, a veces doblan antes o tienen que volver y pegar la vuelta, como para poder llegar a destino. Realmente, esta situación es muy incómoda y la verdad que la han pifiado y mal".



NOTAS AL CONCEJO

Por último, y sobre si evalúan la posibilidad de dialogar con funcionarios municipales sobre el informe presentado por UTN, Sequeira respondió que "hemos pedido una reunión con autoridades municipales y hemos presentado una nota al Concejo Municipal para hablar, en principio, de esta gran problemática que es la Avenida Italia y manifestar qué es lo que pensamos y cuál es la información que nosotros recabamos hablando con los vecinos. Por otro lado, queremos contar, para que todos estén al tanto, de cómo hemos recibido, en un estado lamentable, la sede de la vecinal cuando se realizó el traspaso de mando que tuvimos el pasado 20 de marzo y lo que ya llevamos trabajado hasta el día de la fecha. También hemos elevado una nota sobre este al Concejo y estamos esperando la invitación".