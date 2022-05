Ale Delbono forma parte del disco "Los 80 El Rock en la calle"

Ale Delbono, músico rafaelino, forma parte de un disco de versiones que está incluido en la muestra "Los 80 El rock en la calle". Exhibición del Museo Histórico Nacional argentino, reúne más de 600 afiches, fotografías, videos, casetes, vinilos, tapas de álbumes, vestuarios, instrumentos, equipos, memorabilia y diseños originales de una corriente artística que alcanzó su pico de popularidad durante aquellos años. La propuesta cuenta con la curaduría de los historiadores Gabriel Di Meglio, Ricardo Watson y el fotógrafo Carlos Gustino (Aspix).

Con respecto al disco, sale a la luz como un souvenir de la muestra, producido por Oscar López, un productor muy importante dentro del ambiente musical.

En diálogo con Delbono, nos detalla cómo fue la convocatoria a este gran proyecto: "Me convocaron para hacer una versión de Spinetta "Seguir viviendo sin tu amor". Canto junto al Alfredo Pería en este tema y la producción musical es mía. Colaboraron Guillermo Scalenghe y David Viotti en teclado, ambos músicos rafaelinos. Además, dentro de la tapa del disco hay una foto que hizo Mario Liotta, fotógrafo de la ciudad. También participan Javier Calamaro, Miguel Mateos, Federico Moura (sobrino), Isabel De Sebastián, músicos muy importantes de la historia del rock de esa época", destaca el músico.

"Estoy muy contento con esto, feliz y agradecido de que me hayan convocado", agrega. Es, realmente, un proyecto que reúne a grandes de la música argentina y del cual surgirán propuestas innovadoras.

Este disco se puede adquirir en la muestra del museo la cual se extiende hasta fines de agosto.



Sobre Ale Delbono

Nació en Argentina (Rafaela, Santa Fe).

Desde pequeño se interesó por la música, formándose como baterista y luego como bajista.

Influenciado por grandes artistas como Gustavo Cerati, Fito Páez, Charly García entre otros, se vuelca a escribir sus primeras canciones.

Entre sus formaciones iniciales se destaca Estilo Valentino, banda de pop rock en la cual asumió el rol de líder y cantante compositor. El grupo editó 3 discos de estudio y obtuvo numerosos reconocimientos recorriendo diferentes escenarios del país.

En 2009 comenzó una nueva etapa cuando compuso y grabó Insomnio, su primer disco solista. Canciones íntimas y acústicas con toques de diversos géneros.

En la gira de presentación, recorrió varias provincias argentinas actuando en vivo con músicos de cada lugar, quienes ensayaban a distancia para luego conocerse en el mismo escenario, en una nueva experiencia de banda efímera y presentaciones únicas e irrepetibles.

En 2012 lanzó Jardín Artificial, en el que participaron más de 18 músicos invitados. La canción “Miedo” resultó ganadora del concurso nacional “Necesitás un video”. El mismo año, fue elegido por Zeta Bosio, ex Soda Stereo, para componer y producir juntos dos canciones para Plan Ballantine’s.

En 2013 el single "Farsantes" formó parte de la banda sonora del reconocido unitario de TV emitido por Canal 13, ganador del premio Martín Fierro de Oro de la Televisión Argentina.

A finales de 2015 lanzó Parte del Rumor, su tercer disco solista. El tema “Nudo” fue versionado junto a la Orquesta Típica El Arrastre, en clave Tango.En paralelo, su proyecto alternativo Plástico, experimenta musicalmente componiendo y transformando temas de sus bandas referentes de los 80s y 90s, generando nuevas melodías reformulando temas clásicos.