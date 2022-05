Eliminados Delbonis y Cachín

Los tenistas argentinos Pedro Cachín y Federico Delbonis quedaron eliminados ayer de Roland Garros, el segundo Grand Slam del año, al perder en sus partidos correspondientes a la segunda ronda del torneo. El cordobés que se ubica en el puesto 153 del ranking mundial de la ATP y que ingresó al torneo como "lucky loser", perdió con el francés Hugo Gastón (74°), luego de dos horas y cinco minutos de juego, con parciales de 6-4, 6-2 y 6-4.

El tenista argentino tuvo buenos pasajes de tenis en el primer y tercer set, pero no le alcanzó para vencer al local, que fue más determinante a lo largo del duelo. Cachín, quien se consagró campeón este año en los Challengers de Madrid y Praga, desde la semana próxima volverá a jugar esos torneos de la categoría que le sigue en importancia a los ATP.

Delbonis (65°), por su parte, cayó frente al duro ruso Andrey Rublev (7°) por 6-3, 3-6, 6-2 y 6-3, por lo que no pudo defender los octavos de final, instancia en la que se despidió en la última edición, y bajará al puesto 73° del ranking. De esta manera, el único argentino que queda en carrera es el "Peque" Diego Schwartzman (16°), que se medirá con el búlgaro Grigor Dimitrov (21°) luego de derrotar al español Jaume Munar (87°).



SUPERADO EN OCTAVOS

El tenista rafaelino Franco Ribero perdió este jueves en los octavos de final del torneo profesional M25 en Mataro, España, ante el dominicano Nick Hardt (quinto sembrado) por 6-1 y 7-5. No obstante, fue una buena semana para Ribero luego de haber superado la qualy como lucky loser y triunfo en el partido inicial del cuadro principal, volviendo a sumar puntos ATP.