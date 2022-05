Voley: buenos resultados de Almagro

El domingo continuó el torneo de primera división femenino de la Asociación Rafaelina de Voley, con un lindo duelo en barrio Central Córdoba. En el gimnasio de calle Garibaldi, Almagro ratificó su buen presente con una clara victoria ante Unión de Sunchales por 3 a 0 por la sexta fecha del Apertura.

Los parciales favorables al elenco dirigido por Pablo Colsani fueron 25/21, 25/17 y 25/19. Cabe mencionar que en la semana, Libertad le había ganado a Unión por 3 a 0 en un duelo de la quinta fecha.



EN EL TORNEO DE SAN CARLOS

Valiosa experiencia y excelentes resultados logró el equipo Sub 14 de Almagro que participó del torneo Nacional «Sabalito», organizado por Central San Carlos el pasado fin de semana.Desde el viernes 20 hasta el domingo 22 fue la competencia, iniciando la fase clasificatoria en la Subsede en Esperanza y terminando en San Carlos, este equipo fue superando cada instancia y clasificó para la Copa de Oro.

Luego del triangular del día domingo, que dio el pase a las definiciones en San Carlos, el equipo de las Cachorras cayó ante el que finalmente sería campeón del torneo, Sokol de Chaco. De esta manera, Almagro quedó posicionado dentro de los mejores 16 equipos de los 69 que tomaron parte del torneo.



LOCALIA PARA EL TOP DEL SUB 16

Se llevó a cabo el sábado el 3er Grand Prix de Sub 16 de la Asociación Rafaelina de Voley en Vila y Almagro sigue liderando la punta de la tabla. El equipo A volvió a lograr el primer puesto y con esto definirá de local en el Top que determinará el campeón del Apertura. También tuvieron meritorias performances los representativos B y C.