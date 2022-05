Emotivo homenaje a Daniel “Tecla” Farías

Daniel fue un profesor intachable y, sin dudas, un deportista y entrenador comprometido. Hace 10 años, Rafaela estuvo de luto; un paro cardíaco se llevó a Daniel muy temprano, dejando a todos los ciudadanos consternados y apenados. La pérdida de Daniel significó, para el mundo del deporte, un vacío que aún perdura en el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo y de ser sus alumnos. Hoy, muchos de ellos son grandes deportistas que siguen los pasos de su entrenador que seguro estaría orgulloso de sus logros.

Sus ambiciones y sus sueños eran muchos, deseaba realmente que se le dé más visibilidad al atletismo, conquistar nuevos espacios con el deporte del cual él era referente y tanto disfrutaba. Sus proyecciones a futuro, gracias al cariño y la buena disposición de la gente, se fueron cumpliendo de a poco y varias están en camino a concretarse. Hace un mes, se llevó adelante una reunión en la que participaron representantes de instituciones deportivas de la ciudad y el Concejal Juan Senn acompañado por el intendente Luis Castellano.

El Concejal comentó su deseo de crear en Rafaela una pista de atletismo sintética de alto rendimiento deportivo. “Sabemos que Rafaela tiene un alto despliegue de deportistas, no solo en este último tiempo, esto viene desde hace años, pero no obstante no contamos con una pista sintética como sí la tiene Rosario o Santa Fe. Nuestra ciudad siempre ha quedado relegada y creo que es momento de que se pueda dar un salto de calidad”, enfatizó. Sin dudas, Daniel estaría agradecido de esta apuesta al deporte tan necesaria para quienes le dedican su vida.

Cabe destacar el gesto de Marcelo Farías, músico destacado de la ciudad y hermano de Daniel, quien le dedicó la canción llamada “Amigo” a modo de homenaje por estos 10 años superando su ausencia. El videoclip es emotivo, ya que se muestran fotos de Daniel en diferentes momentos de su vida: en familia, haciendo lo que más gustaba, con amigos, divirtiéndose, contagiando su espíritu alegre… la canción comienza con unos versos especiales para este gran homenaje: “Tú eres mi hermano del alma realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo”. Daniel sigue presente en Marcelo, y es Marcelo quien se encarga ahora de darle voz.

Daniel fue un gran profesional del deporte y dejó una huella imborrable en su breve tránsito por este mundo. Sin dudas la canción de Marcelo conmueve a todos y trae consigo muy gratos recuerdos de Daniel que lo mantienen aquí, en la mente de todos.



Sobre Daniel “Tecla” Farías

Fue uno de los grandes impulsores de atletismo nacional a través de su trabajo diario en la detección y promoción de talentos deportivos en diferentes especialidades.

Alrededor del año 1999, con 18 años, comenzó como atleta en la especialidad 400 metros e incursionó en 400 con vallas.

A partir de 2003 se focalizó como entrenador de atletismo, aunque a veces competía. De a poco se profesionalizó con varios cursos para lograr el título de entrenador nacional de atletismo, ya sumando al de profesor de educación física.

Comenzó en el CEF 53 reforzando y aumentando el grupo de atletas. Enseguida se vislumbraron sus logros: cosechó más de 20 campeonatos argentinos y más de 30 subcampeonatos nacionales.

En 2011 brilló con luz propia como entrenador mientras realizaba un trabajo serio en el Centro de Educación Física N° 53. Cosechó competencias nacionales con el sanvicentino Nicolás Ternavasio que fue campeón de mayores en la maratón.

En el ámbito internacional logró el cuarto puesto en el Iberoamericano de maratón en Caracas, Venezuela y el sexto puesto en el español de maratón de Castellón, España. Además de muchos primeros puestos en competencias nacionales como entrenador de Rocío Donett, Rocío De Martin, Federico Pereyra, Marcos y Julián Bertolini, Ariel Magallanes.