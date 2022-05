Emotivo reconocimiento del Concejo a la trayectoria de Emilio “Mito” Grande

Con sus 93 años a cuestas, pero con las mismas ganas y entusiasmo que lo caracterizaron durante toda su vida Emilio Grande siguió con interés y seguramente una mezcla de profundos sentimientos y recuerdos cada momento del acto con el repaso de su notoria y trascendente labor en los medios e instituciones de la ciudad y de nivel nacional y su paso por las instituciones rafaelinas.

Entre quienes se acercaron a participar de tan halagador momento junto al homenajeado se pueden mencionar a familiares como sus hijos Emilio, José María y María Teresa, con algunos de sus nietos, y entre sus amistades a: Víctor Hugo Fux, Edgardo Peretti, Ricardo Tettamanti, Amílcar Kuky Carena

El proyecto de Declaración que reconoce “su labor y trayectoria periodística” fue presentado en conjunto por los ediles Lisandro Mársico (PDP-FP) y Leonardo Viotti (UCR-JxC)

En los fundamentos del proyecto se recuerda que Emilio José "Mito" Grande nació el 16 de octubre de 1928 en la zona rural del distrito Rafaela, y su estreno en el mundo del periodismo se produjo el 1 de enero de 1957 ingresó al diario La Opinión de Rafaela como corrector de pruebas. Luego pasó a la sección sociales y posteriormente fue cronista deportivo. Ocupó la jefatura de la sección deportes hasta ser nombrado secretario de redacción. El 1 º de enero de 1980 asumió la dirección del diario hasta el 31 de diciembre de 1999”.

Entre sus columnas periodísticas en el diario, estuvieron "Desde el mirador", iniciada en 1961 y firmada con sus tres iniciales EJG, manteniéndose hasta 1981; "Cantando las 40"; La Opinión política; y la editorial cuando se desempeñó director, desde 1980 hasta el 31 de diciembre de 1999.

En sus actuaciones públicas en distintas instituciones sociales locales y nacionales, se destacan haber sido presidente del Cine Teatro Belgrano, período en el cual se decidió donar la mayoría de las acciones a la Municipalidad de Rafaela, mediante ordenanza aprobada por el Concejo Municipal aceptando la donación, con el objetivo de salvar la sala como valioso patrimonio cultural de la ciudad; concretamente en el año 1992.

Asimismo, tuvo la posibilidad de viajar por distintos lugares del mundo: la mayoría de los países europeos en varias oportunidades, además de Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y las naciones limítrofes de Argentina, lo que le permitió narrar las experiencias vividas en innumerables crónicas para el diario La Opinión. A su vez realizó singulares entrevistas a distintas personalidades nacionales e internacionales como funcionarios, religiosos, científicos, deportistas, trabajadores de distintas áreas

En el marco de la asamblea anual de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas) desarrollada por primera vez en Rafaela con motivo del 75º aniversario de La Opinión, en el mes de setiembre 1996, publicó el libro "Servir al lector prójimo" en el que, entre otras narraciones de sumo interés para la ciudad y su gente se menciona su apoyo tanto a obras públicas como privadas: la lucha pro agua para Rafaela, la pavimentación del autódromo, el cruce de las rutas 34 y 166 (actualmente 70), la pavimentación de la ruta 70 desde Rafaela hasta Coronel Fraga ( era de una sola mano), el cruce de las rutas 34 y 19 con cientos de accidentes y muertes (luego se hizo un puente) en jurisdicción de Angélica, entre otras.



TODO POR SU CIUDAD

Quien pidió la palabra para argumentar y resaltar los valores de “Mito” Grande y dijo que ha sido “un pilar fundamental en la comunicación de la sociedad y este es un reconocimiento que no solo te debía el Concejo sino toda Rafaela en su conjunto”

“Estamos -continuó- ante una personalidad que merecido tiene este reconocimiento, un hombre que ha volcado sus inquietudes y sus ideas para pedir y reclamar por las necesidades vitales que tenía la ciudad y la región y ponerlas en la agenda pública de los gobernantes”

Y no dudó en afirmar: “estamos hablando de un hombre de una vasta cultura general, de valores cristianos los cuales ha inculcado a su familia, una excelente persona, humilde, que ha hecho un culto de la amistad, un hombre enamorado de su ciudad”.

En el cierre lo describió como “una persona que contagia ganas de vivir, de compartir, de estar siempre presente, con un espíritu inquebrantable. Por eso Emilio Grande gracias en nombre de este Concejo y de la comunidad toda”

Por su parte, Viotti, coautor de la iniciativa, mirando a quien estaba siendo distinguido, remarcó que su figura, “más allá de haber sobresalido en el periodismo, también lo ha hecho por lo que has dado a las instituciones deportivas, a la educación, a la Iglesia, al arte, y eso habla de lo que sos como persona, como rafaelino”.

“Personas como vos merecen ser reconocidas, tu historia merece ser contada y los rafaelinos deben conocerla porque en personas como vos vemos a quienes han forjado a Rafaela. Nuestra ciudad se ha destacado y es diferente gracias a personas como vos por su compromiso, dedicación y por su don de gente. Quiero felicitarte por tu amor a la ciudad, al periodismo y a la vida”.



UNA RAFAELA

PROGRESISTA

Luego llegó el momento de la entrega del diploma con el reconocimiento y enseguida el momento más especial con las palabras de”Mito” Grande.

Sus primeras palabras fueron de agradecimiento por el reconocimiento a quienes describió como “dos grandes amigos” refiriéndose a Lisandro Mársico y Leonardo Viotti.

“Como nací en el campo tenía vocación para estudiar de ingeniero agrónomo o veterinario, pero no se pudo concretar, entonces trabajé en dos o tres establecimientos comerciales de la ciudad” arrancó diciendo.

Enseguida, se metió, mitad improvisación y mitad con la ayuda de un texto preparado para la ocasión, en su faz periodística, recordó algunos de su grandes amistades y los proyectos y concreciones para la ciudad. “Tuve la suerte de entrevistar a grandes personalidades del mundo”, pero puso en un lugar especial a mi amigo Borio, que fue Intendente, y también tuve la gracia de conocer al obispo Cassaretto, que era muy deportista y mientras estuvo acá una o dos veces a la semana jugábamos al frontón en el club Atlético de Rafaela”.

“En cuanto al apoyo a las obras públicas importantes siempre fue de mi interés apoyarlas” y se detuvo particularmente en el puente del cruce de rutas 19 y 34 que gracias a su tesón y lobby se pudo hacer realidad.

En otro tramo, señaló: “acá se dijo que mi inquietud, en todos los órdenes, siempre fue que Rafaela fuera progresista y es así porque estuve en varias entidades”.

Luego sus palabras derivaron hacia anécdotas muy entretenidas sobre cómo la tecnología cambió nuestras vidas y otras relacionadas con las herramientas con las que en otras épocas se hacía periodismo comparadas con las actuales.