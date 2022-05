A los 67 años, murió el actor Ray Liotta, protagonista de "Buenos muchachos"

A los 67 años, murió Ray Liotta, el actor que saltó a la fama por protagonizar en Buenos muchachos, de Martin Scorsese, junto a junto a Robert De Niro y Joe Pesci. Según informó el portal Deadline, falleció en República Dominicana -donde estaba rodando la película Aguas Peligrosas- mientras dormía. Mientras que TMZ asegura que su pareja, Jacy Nittolo, se encontraba con él.

El actor comenzó su carrera en 1978 con la serie Another World, en la que participó hasta 1981, y papeles secundarios en la pantalla grande. Pero a fines de la década del 80 tomó un lugar central en la escena estadounidense con personajes oscuros, fuertes y fríos. El primero fue Ray Sinclair en Something Wild (1986), de Jonathan Demme, que le valió la candidatura al Globo de Oro al Mejor actor de reparto; luego se puso en la piel del gángster Henry Hill en Buenos muchachos (1990), una cinta que obtuvo nueve nominaciones al Oscar; y en 1992 le dio vida a un policía psicópata en Obsesión fatal, de Jonatha Kaplan.

"No es que prefiera los tipos oscuros, solo me los ofrecen. He hecho unas 80 películas y en la mayoría hacía de tipos buenos, pero la gente parece que solo recuerda a los malos. Les pasa a la mayoría de actores, los villanos parece que sobresalen aunque el actor haya hecho los dos. De Al Pacino lo que más se recuerda es Tarde de perros o El padrino, más que los tipos buenos que ha interpretado", reveló en una entrevista con El País.

Su carrera en la pantalla grande continuó con Cop Land (1997) , Hannibal (2001)- que fue un éxito de taquilla-, Heartbreakers (2001), Identity (2003), Smokin' Aces (2006), Wild Hogs (2007), Crossing Over (2008) y Charlie St. Cloud (2010); puso su voz en la película animada Bee Moovie (2007) y en videojuegos. También ganó un Emmy al Mejor actor invitado en una serie dramática por su participación en el capítulo Time of Dearh de la ficción ER.

Sus últimos trabajos fueron Historia de un matrimonio (2019), para Netflix, No Sudden Move (2021), de Steven Soderbergh y la precuela de Los Sopranos que se estrenó el año pasado, The Many Saints of Newark2.