Tres fechas, tres podios en el primer puesto

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Reproducimos a continuación un parte de prensa difundido desde el equipo de José Octavio Pachecho Minardi.

Convocado nuevamente por el Rally del Centro Argentino de la Frad4 de Santa Fe, el piloto sunchalense de tan solo 9 años, José Octavio Pacheco Minardi, disputó el pasado fin de semana la tercera fecha que se desarrolló en la localidad santafesina de Godoken. Participando en la categoría cuatri promo con su Yamaha Raptor 250, pudo completar un impecable trabajo ganando todas las pruebas especiales, quedando siempre en primer lugar.

El día sábado se realizó la hoja de ruta, repasando los caminos y buscando la mejor estrategia para hacer pasadas prolijas que no pongan en riesgo la integridad del piloto. En el desarrollo de la misma, declaró en medios locales y regionales “me siento muy cómodo, es un trazado rápido pero divertido, donde hay que poner atención en ciertos lugares por la peligrosidad de las cunetas profundas y alcantarillas peligrosas”.

El domingo fue más complicado, unos 13 mm caídos en la madrugada, los cuales no estaban en los planes de nadie ni pronosticados, buscó poner en frío su cabeza y esperar la decisión de la organización de tener un impass hasta las 10 am donde recorrerían los caminos con la precaución de que pueda entrar una ambulancia para asistir en posibles accidentes. Se decidió correr solamente dos pasadas de la prueba especial número 1 ya que el trazado del número 2 estaba literalmente bajo agua. La organización permitió dar un recorrido a todos los equipos para marcar los cambios de piso. Salió junto a su equipo y uno de sus competidores, quien venía en segundo lugar, a recorrer a las 11.30 el trazado para evaluar cómo realizarlo lo mejor posible, y en pos de evaluar la presión de neumáticos, ya que el camino había cambiado en un 100% del día anterior, por lo que necesitaba crear una nueva estrategia. Escuchando opiniones de su equipo es que se planteó una nueva carrera para el domingo. Pasadas las 2 pruebas, volvió a ganar de punta a punta, evidenciando una planificación mental y en el cuatriciclo.

Ya finalizado el domingo volvió a declarar “Me siento muy contento, es la primera vez que corro en barro pero me sentí muy seguro con el manejo del cuatriciclo”.

Ya finalizada la entrega de premios volvió a declarar “quiero agradecer a mi papá por armarme toda la estructura y las comodidades de la carpa, a mi mamá por acompañarme en todas las etapas, haciendo los enlaces por ruta al mando del volante, ya que al ser menor de edad no puedo manejar ni en zonas urbanas, menos en rutas. A José De Feo que me cocina muy rico, a mi hermana Felicitas que me alienta, a mi mecánico Daniel Possetto y mi profe Omar Costamagna que me orientan y acompañan desde donde pueden”.