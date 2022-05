Plazo límite para determinar el estatus sanitario

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) restableció, mediante la Resolución 277/2022 publicada en el Boletín Oficial, la fecha límite para la realización de la Determinación Obligatoria del Estatus Sanitario (DOES) en los campos con rodeos bovinos de menos de 300 vacas, la cual había sido dejada sin efecto por la Disposición 57/2021.

El plazo para completar y presentar la DOES para los establecimientos del estrato de trescientas (300) o más vacas venció el 31 de julio de 2021, mientras que para los establecimientos del estrato de menos de trescientas (300) vacas se estableció para el próximo 15 de junio.

A partir de las fechas mencionadas, los establecimientos ganaderos que no hayan presentado la DOES ante el Senasa, se consideran establecimientos sin estatus sanitario y movilizarán su hacienda con destino a faena o remates feria habilitados para el destino China con la leyenda “No apto China”, en el Documento de Tránsito Electrónico (DTe), hasta tanto cumplan con esta determinación obligatoria.

Es importante señalar que los registros de stock de cada unidad productiva para determinar su estrato serán los contemplados en el Sistema Integrado de Sanidad Animal (SIGSA) el día de la fecha límite estipulada. Es este sentido, vale recordar que estas fechas solo están vinculadas al mercado de provisión de carne a China y no se generarán bloqueos o restricciones de movimientos que pudieran afectar la comercialización interna.

Con la finalidad de facilitar la realización de la DOES a los productores de cría y ciclo completo, el Senasa actualizó su Resolución 67/2019 a principios de 2021, ofreciendo una alternativa más amplia para realizar la determinación diagnóstica de manera estratificada y a través de un muestreo. Esta alternativa y el trabajo y esfuerzo conjunto de productores, veterinarios acreditados y el Senasa permitieron un salto diferencial, principalmente en cría y ciclo completo, y un elevado porcentaje de campos realizaron los muestreos y se encuentran saneando sus rodeos en caso de detección.