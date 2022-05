Pese a los traspiés, el campo santafesino mostró todo su potencial en el primer trimestre

Las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe refieren a las exportaciones de bienes producidos en la provincia de Santa Fe. Los datos se presentan por grandes rubros, rubros, productos y países de destino.

En el período enero - marzo de 2022, las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor de U$S 3.913,6 millones, disminuyendo 3,1% respecto del mismo período del año anterior. Los volúmenes exportados, medidos en toneladas, presentaron una caída del 13,1%, mientras que los precios (expresados en dólares por tonelada) subieron 11,6% en relación a enero – marzo de 2021.

El monto de las exportaciones de Productos Primarios en el período analizado fue de U$S 571,8 millones, 78,8% más que en el mismo período de 2021. Las cantidades medidas en toneladas aumentaron 46,8%, acompañado por un aumento en los precios de 21,8%.

En los tres meses de 2022, las ventas externas de Manufacturas de Origen Agropecuario totalizaron U$S 2.563,5 millones y mostraron una disminución de 21,4% en relación al mismo período del año anterior. En términos de toneladas, las exportaciones cayeron 30,9% y los precios medios aumentaron 13,8%.

Se registraron exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial por un monto de U$S 755,6 millones, un 71,5% más que en igual período del año 2021.Los volúmenes exportados registraron un aumento de 20,3%, acompañado por una variación interanual de precios positiva de 42,6%.

RANKING

Las exportaciones de Productos Primarios se componen principalmente de trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra. Siguieron en importancia las exportaciones de maíz en grano; sorgo de grano, excluido para siembra; arvejas secas desvainadas excluidas p/siembra; maníes sin cáscara, incluso quebrantados, excepto para siembra; cebada en grano excluida para siembra y cervecera.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se destacan por la harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja, principal producto exportado en la provincia y aceite de soja en bruto, incluso desgomado. Siguieron en importancia carne bovina, deshuesada, congelada; aceite de girasol en bruto; y leche entera, en polvo, gránulos o similares. Biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso fue el principal producto exportado de Manufacturas de Origen Industrial (MOI).



DESTINOS

Países Bajos fue el principal destino de exportación con una participación sobre el total de las ventas externas de 13,1%. Los valores exportados aumentaron 148,8% respecto del mismo período de 2021.

India se situó en el segundo lugar, concentrando el 11,5% de los envíos. Las exportaciones a este destino cayeron 1,4% en términos interanuales.

En tercer lugar, se ubicó Brasil, con una participación del 7,4% del total. Las ventas a este país aumentaron 2,1% respecto del mismo período de 2021.

Los primeros cinco destinos de exportación se completan con Indonesia, que registró una caída de 7,6% y Vietnam, cuya variación negativa fue de 47,5% en términos interanuales.

Del sexto al décimo puesto lo componen Chile, China, Perú, Polonia y Filipinas.



PRODUCTOS EXPORTADOS

Los envíos a Países Bajos se componen principalmente por biodiesel y sus mezclas, sin aceites de petróleo o de mineral bituminoso (Productos químicos y conexos); tortas, harinas y “pellets” de grasas o aceites de girasol (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia); y carne bovina, deshuesada, fresca o refrigerada (Carnes).

Las principales exportaciones a India fueron de aceite de soja en bruto, incluso desgomado (Grasas y aceites); cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop. (Pieles y cueros); y lecitinas y otros fosfoaminolípidos (Productos químicos y convexos).

Las exportaciones a Brasil estuvieron compuestas principalmente por amortiguadores de suspensión de vehículos automóviles (Material de transporte terrestre); reductores, multiplicadores y variadores de velocidad incluidos convertidores de par (Máquinas y aparatos, material eléctrico); y trigo y morcajo, excepto para siembra, y maíz en grano (Cereales).

Las principales exportaciones a Indonesia fueron harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia); seguido por trigo y morcajo, excluidos trigo duro y para siembra (Cereales); y mozzarella (Productos Lácteos).

Los principales productos enviados a Vietnam estuvieron compuestos principalmente por harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (Residuos y desperdicios de la industria alimenticia); maíz en grano (Cereales); y cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, húmedos, ncop (Pieles y cueros).