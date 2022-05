Nicolás Laméndola sería el primer refuerzo de la Crema

Atlético de Rafaela está en condiciones de incorporar cinco jugadores, a partir del lunes de manera oficial. Cuatro por reglamento según lo dispuesto para la categoría en el mercado de pases de media temporada, y otro como reemplazo por la lesión de Matías Valdivia. Dentro de esa posibilidad, el nuevo técnico Ezequiel Medrán ya reconoció que aspira a reforzar el plantel en todas las líneas y en tal sentido este miércoles desde Tucumán se mencionó una firma chance para que un jugador de Atlético de esa ciudad, llegue a la Crema.

"Nicolas Laméndola seguirá su carrera en Atlético Rafaela. El volante, no iba a ser tenido en cuenta por Pusineri, ahora formará parte del equipo de Ezequiel Medrán. Participó en 19 partidos en el Decano acumulando 381 minutos", publicó el sitio El Deportivo 12 del Jardín de la República.

A priori, las referencias son que es un futbolista que se desenvuelve preferentemente como extremo derecho, posición en donde se movió fundamentalmente Ayrton Portillo en lo que va del campeonato.

Respecto al posible equipo que el domingo visitará a Mitre, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero a partir de las 17, se espera que este jueves Medrán disponga los primeros minutos de fútbol en el entrenamiento.



ENTRENA WERNER

A la espera de definir su futuro, el arquero Axel Werner se sumó a los entrenamientos de Atlético de Rafaela para seguir en ritmo futbolístico. El rafaelino, que viene de atajar en Arsenal, suena como posibilidad en Sarmiento de Junín para el venidero torneo de la Liga Profesional.



TODA LA PROGRAMACIÓN

Viernes 27 de mayo: 18:10 horas: Agropecuario vs. Brown (Adrogué), Luis Lobo Medina; 21:10 Independiente Rivadavia vs. Estudiantes de Buenos Aires, Leandro Rey Hilfer.

Sábado 28 de mayo: 15:10 Nueva Chicago vs. Chaco For Ever, Nahuel Viñas; 15:10 Instituto vs. Chacarita Juniors, José Carreras; 15:30 Sacachispas vs. Guillermo Brown, Juan Pafundi; 15:30 Flandria vs. Villa Dálmine, Ramiro López; 18:00 Tristán Suárez vs. Defensores de Belgrano, Yamil Possi; 19:10 Quilmes vs. Atlanta, Mario Ejarque.

Domingo 29 de mayo: 15:00, Deportivo Madryn vs. Güemes, Nelson Sosa; 15:10 Estudiantes de Río Cuarto vs. All Boys, Jorge Broggi; 15:30 Almagro vs. San Telmo, Andrés Gariano; 15:30 Deportivo Maipú vs. San Martín de San Juan, Nazareno Arasa; 15:30 Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Almirante Brown, Lucas Novelli Sanz; 16:00 Alvarado

vs. Gimnasia y Esgrima de Mendoza, Rodrigo Rivero; 16:00 Ferro Carril Oeste vs. Santamarina, Julio Barraza; a las 17:00 Mitre de Santiago del Estero vs. Atlético de Rafaela, Adrián Franklin; 17:10 Temperley vs. Belgrano, Nicolás Ramírez.

Lunes 30 de mayo: 21:10 Deportivo Morón vs. Deportivo Riestra, Diego Ceballos. Libre: San Martin de Tucumán.