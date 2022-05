Belgrano y Gimnasia avanzaron en la Copa Argentina

Belgrano de Córdoba fue efectivo en la tanda de penales y venció a Platense 4 a 1 tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular de un atractivo encuentro que disputaron ayer, en La Rioja, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Gonzalo Bergessio, a los 6 minutos, adelantó al equipo "Calamar", mientras que a los 38 de la primera etapa, Joaquín Susvielles le dio la igualdad al "Pirata".

El arquero de Belgrano, Manuel Vicentini le contuvo en la definición por penales el remate a Ruiz Díaz, mientras que Brian Mansilla estrelló su ejecución contra el poste. Para el equipo de Córdoba convirtieron Alejandro Rébola, Ibrahim Hesar, Susvielles y Pablo Vegetti, mientras que para el "Calamar" hizo lo propio Gastón Suso.

Con esta victoria, Belgrano accedió a los 16avos de final de la Copa Argentina y deberá enfrentar a Estudiantes de La Plata.

Cabe acotar que en el Pirata se retiró lesionado al cabo del primer tiempo el defensor rafaelino Wilfredo Olivera, en tanto que en Platense debutó ingresando en el segundo tiempo, el ex delantero de Atlético Juan Cruz Esquivel, cedido al Calamar por Talleres de Córdoba.



GIMNASIA, CON LO JUSTO

Gimnasia y Esgrima La Plata derrotó ayer por 1 a 0 a Liniers, que milita en la Primera C, en el estadio Ciudad de Caseros de Estudiantes de Buenos Aires y se metió en los 16avos. de final de la Copa Argentina. El "Lobo", comandado por Néstor "Pipo" Gorosito, abrió el marcador a los 22 minutos de la etapa inicial de la mano del delantero Cristian Tarragona tras una serie de rebotes.

Ya en el complemento, el elenco platense tuvo una importante cantidad de situaciones que no pudo capitalizar para liquidar el juego, por lo que tuvo que esperar hasta el pitazo final para sellar la clasificación a la próxima fase del certamen. De esta manera, Gimnasia se medirá en la siguiente instancia con Flandria, que compite en la Primera Nacional, que eliminó en su debut a Sarmiento de Junín con una victoria por 2 a 0.