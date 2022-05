Federal A, la programación

El Consejo Federal de la AFA dio a conocer la programación para el torneo Federal A, que tendrá la undécima fecha este fin de semana. Unión de Sunchales, que viene de perder el domingo en Las Parejas ante Sportivo por 3 a 1, estará recibiendo el domingo a Crucero del Norte desde las 16.30, con el arbitraje de Joaquín Gil, de San Pedro.

Este es el detalle de la programación: domingo a las 13.30 Douglas Haig de Pergamino vs. Racing de Córdoba; Maximiliano Macheroni (Rosario).

A las 15.00 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay; Bruno Amiconi (Salto). A las 15.30-Sarmiento de Resistencia vs. Sportivo Belgrano de San Francisco; Mauricio Martín (Tucumán); Defensores de Pronunciamiento vs. Juventud Antoniana de Salta; Fabricio Llobet (Córdoba); a las 16.00 San Martín de Formosa vs. Boca Unidos de Corrientes; Gustavo Benites (Salta), Gimnasia y Tiro de Salta vs. Sportivo Las Parejas; Francisco Acosta (Santiago del Estero).

A las 16.30 Unión de Sunchales vs. Crucero del Norte de Posadas; Joaquín Gil (San Pedro). A las 18.00 Central Norte de Salta vs. Juventud Unida de Gualeguaychú; Jonathan Correa (Córdoba). Libre: Atlético Paraná.