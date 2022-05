Unión empató y es otro puntero

Este miércoles feriado se puso en marcha la octava fecha, penúltima del Torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. En San Vicente, Bochófilo Bochazo y Unión de Sunchales empataron 0 a 0, resultado que le permite con la unidad sumada a Unión alcanzar la línea de Sportivo Norte y Libertad en la punta de la Zona B, con 13 puntos. En Reserva ganó Bochazo 1 a 0.



HOY, DOS PARTIDOS

Este jueves habrá dos encuentros. En uno de ellos, 9 de Julio visitará a Brown de San Vicente con la obligación del León de ganar para seguir teniendo chances matemáticas en la lucha por la Zona A. Eso forzaría a Ben Hur al menos a sumar un punto el viernes ante Libertad para ser anticipadamente el primer finalista.

Este es el detalle de la programación: Hoy jueves: 21.00hs (Reserva 19.30hs) Brown de San Vicente vs 9 de Julio (Rodrigo Pérez), 21.30hs (Reserva 20 hs.) Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado (Leandro Aragno).

Viernes: 20.30hs (Reserva 19hs) Libertad de Sunchales vs Ben Hur (Guillermo Vacarone); 21.30hs (Reserva 20 hs.) Peñarol vs Deportivo Tacural (Ariel Gorlino), Deportivo Ramona vs Atlético de Rafaela (Claudio González), Deportivo Aldao vs Argentino de Vila (Sebastián Garetto); 22.00hs (Reserva 20.30hs) Florida de Clucellas vs Sportivo Norte (Angelo Trucco), Talleres de María Juana vs Atlético María Juana (Guillermo Tartaglia).

Posiciones Zona A: Ben Hur 21, puntos; 9 de Julio 15; Dep. Aldao 11; Atlético de Rafaela 10; Dep. Tacural 8; Peñarol 7; Dep. Ramona 7; Brown San Vicente 4; Arg. de Vila 3.

Posiciones Zona B: Sportivo Norte, Libertad y Unión 13 puntos; Atlético María Juana 12; Ferrocarril del Estado 11; Arg. Quilmes 10; Bochófilo Bochazo 8; Florida de Clucellas 7; Talleres María Juana 2.