Peñarol logró el título en sexta

El martes por la noche se jugó en Sunchales el desempate de la sexta división del torneo Apertura de divisiones inferiores de la Liga Rafaelina. El campeón fue Peñarol, que derrotó a Unión por 3 a 2. Los de la V azulada también habían festejado en quinta.

En tanto, Ben Hur logró los títulos de séptima y novena especial, mientras que Atlético de Rafaela fue campeón en octava y novena.



SE VIENE EL SUB 12

El próximo fin de semana comenzará el Torneo Juvenil Provincial Sub 12, con 13 equipos representando las Ligas afiliadas a la Federación y estarán divididos en 3 zonas. No obstante, el representativo de la Liga Rafaelina tendrá competencia los días 3, 4 y 5 de junio ya que integra la Zona Centro, junto con la Santafesina, Galvense, Dep. San Martín y Esperancina (que será local).

Este sábado y domingo arrancará la Zona Norte con las selecciones de la Liga Ceresina, Verense, Reconquistense y Ocampense y con sede en Tostado.

La Zona Sur se jugará en Bigand entre la Liga Deportiva del Sur, Sanlorencina, Casildense y la Asociación Rosarina.