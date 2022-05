Remontó el Peque y Báez estuvo cerca

Diego Schwartzman fue el único argentino en acceder a la siguiente fase de Roland Garros tras remontar este miércoles dos sets para doblar la resistencia del español Jaume Munar, al que venció 2-6, 6-7 (3), 6-2, 6-2 y 6-2. El porteño arrancó no arrancó de la mejor manera y la pasó mal con un 2-6 sin objeciones, mientras que en el segundo set, su nivel fue en alza, pero en el momento clave volvió a fallar y cerró con una derrota por 4-6.

Ya en el tercer juego, el tenista de 29 años lejos estuvo de desmoronarse, en una verdadera prueba de carácter relució toda su personalidad y le dio rienda suelta a un nivel superlativo para cambiar la historia con un triple 6-2 en sets corridos y así lograr un triunfo clave. De esta manera, Schwartzman obtuvo su victoria número 50 en Grand Slam y se medirá en la próxima instancia con el búlgaro Grigor Dimitrov, que derrotó al croata Borna Coric por 6-0, 6-4 y 6-3.

Por su parte, el joven argentino Sebastián Báez estuvo cerca de lograr un triunfo histórico ante el alemán Alexander Zverev, al que logró tener en un match point, sin embargo no pudo y perdió en la segunda ronda por 2-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 7 -5. El argentino que venía de salir campeón en Estoril, se jugó todo en el quinto y último set, en el cual no le puso las cosas sencillas a Zverev, y pese a ir en ventaja en gran parte del juego -en el cual contó con un match point- terminó siendo derrota por 7-5 y así se despidió del certamen.

Por último, otro argentino Camilo Ugo Carabelli, le puso punto final a su aventura en Roland Garros al perder con el top ten canadiense Félix Auger Aliassime por 6-0, 6-3 y 6-4.

Con la derrota de Ugo Carabelli quedaron tres tenistas argentinos sobre un total de 11 que ingresaron al cuadro principal de singles: Diego Schwartzman -que venció al español Jaume Munar-, Federico Delbonis y Pedro Cachín, quienes disputarán sus partidos este jueves.