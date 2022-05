Cristina celebró el Día de la Patria y recordó a Néstor

La vicepresidenta Cristina Kirchner utilizó ayer sus redes sociales para transmitir un mensaje por el Día de la Patria "en momentos tan difíciles para nuestro pueblo", en tanto que compartió un video de La Cámpora en homenaje a su fallecido esposo Néstor Kirchner, quien asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003.

"Con el mismo amor de siempre a nuestro país y a nuestra historia, aún en momentos tan difíciles para nuestro pueblo, hoy más que nunca: ¡Viva la Patria argentinos y argentinas!", escribió en su cuenta de Twitter.

La ex jefa de Estado también compartió un video que más temprano había publicado la agrupación La Cámpora, que lidera su hijo Máximo Kirchner, con un recordatorio del día en que Néstor Kirchner, hace exactamente 19 años, tomó las riendas del país asumiendo en la Casa Rosada.

"Néstor Kirchner: siempre de pie, siempre luchando, siempre peleando por la Patria", reza la descripción del posteo, que retoma fragmentos de discursos que pronunció Kirchner entre 2003 y 2007.

Entre otras frases que seleccionó La Cámpora, se destacan las críticas a las políticas impulsadas en el país por el Fondo Monetario Internacional, en lo que solo puede leerse como un tiro por elevación a Alberto Fernández, a quien le reprochan haber aceptado condiciones impuestas por el organismo financiero internacional en la renegociación de la deuda.

La ex jefa de Estado no estuvo presente Tedeum que tuvo lugar en la Catedral Metropolitana. En cambio, viajó al sur junto a su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner.

En tanto, distintos referentes del kirchnerismo utilizaron las redes sociales para transmitir un mensaje por el Día de la Patria y no faltaron críticas solapadas al Gobierno que conduce Alberto Fernández por haber acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la implementación de políticas de austeridad fiscal. (NA)