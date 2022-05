Clara García reivindicó la vocación de gobierno del socialismo y criticó a Perotti

La diputada provincial, Clara García, visitó una vez más Rafaela para reunirse con dirigentes del Frente Progresista y en especial del socialismo, y luego recorrió la región finalizando la jornada en Colonia Aldao para participar de la Fiesta del Costillar a la Estaca. Una de las referentes de la oposición en la Provincia fue recibida por el titular del Centro Socialista de esta ciudad, Santiago Gaspoz, el diputado provincial Pablo Pinotti y el presidente de la Comuna de Susana, Alejandro Ambort, entre otros. Y en ese ámbito dialogó con la prensa local sobre la gestión del gobernador, Omar Perotti, a quien le cuestionó la falta de diálogo, pero también se refirió a la reforma de la Constitución Provincial y la estrategia electoral del partido que integra para el 2023.

"Hay seis proyectos de reforma constitucional en la Legislatura, de todos los colores políticos, incluso dos del propio partido político del Gobernador. Nosotros sentimos que hay un muy buen clima de diálogo. Yo creo que diputados y diputadas vamos a levantar el voltaje de esta sana conversación, de esta sana discusión para el futuro. Ojalá no sea simplemente una media sanción. Creo que es nuestra responsabilidad como autores convocar al Senado a dialogar, y convocarlo al gobernador (Omar) Perotti también. No digo que el Senado sea una traba. Digo que los seis proyectos son de Diputados. En el año 2018, Miguel Lifschitz presentó la necesidad de la reforma, pero no tuvimos los votos como para darle media sanción", sostuvo García respecto a esa iniciativa que está pero no avanza.

La cuestión de la reelección del Gobernador constituye uno de los puntos de tensión en el debate sobre la modificación de la Carta Magna santafesina. Al respecto, García señaló que "la reelección es uno de los temas que ha sido más confrontativo en los años anteriores, todos los gobernadores iniciaron en la democracia su período legislativo hablando de la necesidad de la reforma constitucional, excepto el actual gobernador Perotti que tiene otro estilo, quizás no tiene ese ímpetu de transformar". "Realmente la reelección había sido uno de estos temas con opiniones diferentes. Nosotros decimos que es necesario sacar este tema de la discusión. Si tienen que ser sólo cuatro años, serán. Personalmente, creo que es un periodo corto para las transformaciones de fondo: la inseguridad, la pobreza, el cambio de la matriz productiva, no se logran en cuatro años. Pero dijimos que si hay consenso en que sí haya una reelección, que sea lo bueno, no ahora, ni con el Gobernador que está ni con los que vamos a venir", agregó.

En relación al 2023 y la estrategia electoral, la diputada provincial del PS afirmó que "el Socialismo ha sido siempre un partido con vocación de gobierno, no nos gusta ser auditores de otros, críticos de otros". "No nos gusta sólo una cuestión nominal en la política. Nos gusta transformar, de manera que el socialismo, con las fuerzas que compartan con nosotros un proyecto de Provincia, un proyecto para la cultura, para la educación, un proyecto con obras, con transparencia, con apoyo en nuestras pymes, busca ser motor de alianzas. Lo hemos sido otras veces y vamos a dialogar en favor de Santa Fe también", señaló al jerarquizar al partido que integra más allá de la derrota en 2019.

En cuanto a posibilidades de alianzas, García puntualizó que "con el PRO tenemos diferencias conceptuales complejas, pero diría que, actualmente, las tenemos también con la anti política, creo que la grieta fue muy mala porque dedicó tiempo al macrismo, por un lado, y al kirchnerismo por el otro, y estuvieran ocupados en pulverizarse como adversarios". En tal sentido, expresó que "hoy la gente estaría diciendo "quizá todo eso no nos guste nada", y pueda estar eligiendo opciones que, creo, no son nada buenas, así que hay que ir con la buena gente, que tenga buenos proyectos para Santa Fe".

"La gran fortaleza del socialismo es tener nuestros candidatos propios, nuestro equipo de gobierno, y estamos dialogando con aquellos que compartan ese modelo político", subrayó la legisladora en la conferencia que brindó en la sede del Centro Socialista de calle Belgrano. "El Frente Progresista sigue existiendo. Tenemos intendentes, presidentes comunales, minorías, concejales, en toda la Provincia. Está pintada de Frente Progresista. No puedo negar que hemos tenido un sismo, un golpe. Evidentemente la muerte de Miguel Lifschitz trajo una configuración distinta, pero hay todavía una alianza, lo hay incluso con partidos como el radical, que ha tomado circunstancialmente otra decisión, pero no podemos negar que nos une una trayectoria, años en común", indicó.

En este escenario, García resaltó que "el lunes estuvo reunida en Rosario la Mesa Directiva del radicalismo con la de nuestro partido, el socialismo, y acordamos trabajar tres puntos principales que tienen que ver con los gobiernos locales que es nuestra fortaleza, con la inseguridad que es el tema que está preocupando e intranquilizando a tanta gente, y con la reforma constitucional, porque creemos en la buena política y en que unos buenos cimientos nos van a dar mejores paredes para construir la Santa Fe del futuro".

-¿Cómo evalúa el gobierno de Perotti?

- Somos muy críticos. Creo que es un gobierno que ha traído un gran desconcierto, probablemente porque venía precedido de alguna trayectoria con algunos lauros, pero ha sido una gran decepción. Lo dice su propio espacio político. Los invito a qué lean declaraciones del diputado (Leandro) Busatto en estos días, donde dice que no dialoga a puertas adentro con el justicialismo, que no hay capacidad de encontrar acuerdo. Imagínense que si no lo hace en su espacio político, menos aún abre al diálogo y a la búsqueda de acuerdos con quienes no somos de su espacio. Además, también ha sido una decepción en la gestión. Tengo que decirlo. Rafaela, por ser la ciudad del gobernador, se ve beneficiada por las obras que en este último tiempo estuvimos viendo. Pero no es así en el resto de la Provincia. Creo que es un gobierno que ha preferido conservar la plata en plazo fijo en vez de impulsar el desarrollo y el trabajo. Ni hablar de la inseguridad. Yo vengo de una ciudad que ha cambiado ocho jefes policiales, una ciudad que está teniendo el récord de homicidios de los últimos diez años. Entonces, sentimos una honda preocupación, sobre todo porque uno no ve un plan, un equipo preparado. Doy el ejemplo del Servicio Penitenciario. Ha cambiado cinco titulares. Hoy no tenemos autoridad y ayer balearon en Rosario el Servicio Penitenciario dónde estaba uno de los delincuentes más peligrosos. Entonces digo, la falta de conducción que estamos teniendo es peligrosa.

-Un tema polémico gira en torno a los pliegos para cubrir los cargos de los cuatro jueces para Rafaela que retiró el Gobernador de la Legislatura. ¿Cómo sigue?

- Creo que depende de él. Tomó una actitud absolutamente caprichosa. Estábamos todos los diputados y todos los senadores en sesión, nos pidieron un cuarto intermedio de quince minutos. Perotti bajo del helicóptero en el que estaba llegando y de una manera caprichosa dijo que retiraba los pliegos. Creo que es una actitud que pinta a una persona con una muy escasa vocación de diálogo. También con referentes de su gobierno con poca vocación para el diálogo. Eso nunca se ha visto. Yo lo que le diría es: 'Gobernador, trabaje más'. Ni siquiera hay más Ministerio de Justicia, es un Ministerio de Gobierno que ahora lo incluye. Trabajen más, elijan más pliegos. Aquí estamos hablando de fuero civil, laboral y comercial. Pero los pliegos que mandaron de la justicia penal fueron cero, los que tienen que ver con la inseguridad. En dos años y medio el Gobernador no mandó un solo pliego de la justicia penal. Entonces, está vaciando de contenido y de efectividad uno de los tres pilares más importantes de la convivencia, porque la Policía importa. Lo social claro que importa, pero si no hay justicia, ¿hacia donde vamos?.

-¿Y sobre la cuestión social y de seguridad?

-Los últimos cuatro años del gobierno del Frente Progresista fueron muy trascendentes por los programas que se iniciaron. Interrumpieron el programa Nueva Oportunidad, que tomaba a los chicos más vulnerables y los sustraía de esas garras de la violencia. También el plan Abre, que entraba a los barrios más humildes sosteniéndolos. El plan Vuelvo a Estudiar, que hacía que los chicos estuvieran en la escuela. Eso por el lado social. Por el lado penal, reforzamos una justicia penal para que juzgara, invertimos en fuerzas de seguridad. Pero ahora con este gobierno peronista o perottista no hay conducción. Todos esos programas se interrumpieron sin siquiera empezar otra cosa. Creo que el Gobernador actual tuvo la convicción de frenar todo lo que venía de antes, pero no tuvo los equipos, la osadía, la calidad y cantidad de trabajo que requiere iniciar programas nuevos.