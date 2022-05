Fernández, entre el precio de los alimentos y la renuncia de Feletti

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que "no está bien que los precios internacionales se apliquen al mercado interno", y propuso "un debate público sobre las retenciones" al sector agropecuario para desacoplar los precios internacionales a los alimentos.

"Está muy bien que los precios internacionales suban, porque eso supone que redunda en ingresos de dólares que la Argentina necesita. No está bien que los precios internacionales se apliquen al mercado interno", resaltó Fernández.

En esa línea, el jefe de Estado propuso "un debate público" sobre las retenciones, y agregó: "Esa es la discusión que vengo proponiendo. Esos problemas se resuelven con retenciones, que son un instrumento que la economía tiene para desacoplar los precios internos de los internacionales".

"Un aumento de retenciones debe pasar sí o sí por el Congreso, ya lo dijo la Corte Suprema", sostuvo Fernández respecto de la posibilidad del Poder Ejecutivo para decretar la suba de la alícuota.

Al asistir a un locro patrio en la sede del PJ porteño, el Presidente afirmó que el peronismo está con "alegría, fuerza y ganas, en un tiempo difícil que nos ha tocado vivir pero donde mantenemos intactas las esperanzas".

En la previa del 25 de mayo, Alberto Fernández encabezó un locro patrio en la sede del Partido Justicialista, donde estuvieron funcionarios, dirigentes del espacio y el ex ministro de Salud Ginés González García.

Además, se refirió a la renuncia de Roberto Feletti a la secretaría de Comercio Interior: "Es un funcionario que valoro por su dedicación y su gran honestidad. Le tocó un momento muy difícil".

"Roberto no es el responsable de lo que pasa con los precios en la Argentina", señaló el jefe de Estado, y explicó: "Es su decisión y no puedo hacer nada".



KULFAS

A 24 horas de que se conociera la renuncia del exsecretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, reconoció ayer que le "sorprendió" su salida porque venían "trabajando bien".

"Nos sorprendió la salida de Feletti porque veníamos trabajando bien con él. El cambio de jurisdicción era más una cuestión funcional que fue conversada", resaltó el ministro en declaraciones a los medios acreditados en la Casa Rosada, entre ellos NA.