Miércoles patrio, con fútbol liguista

La llegada del Turismo Carretera a la ciudad de Rafaela el próximo fin de semana obliga a cambiar algunos planes. Es el caso de los encuentros de Liga Rafaelina de Fútbol, que ante la falta de efectivos policiales se ve obligada a adelantar sus compromisos, o bien postergar.

Este miércoles 25 de mayo, en un nuevo aniversario del primer gobierno patrio, habrá fútbol liguista con la disputa de la fecha 8 y penúltima fecha del Apertura de Primera A, y B.

Toda la actividad se desarrollará en canchas de la zona, mientras que en Rafaela habrá actividad mañana y el viernes.

Vale recordar que en la Primera A, los dos elencos que finalicen primero de cada zona jugarán la final del Apertura en cancha neutral, designada por el HCD, y el ganador de dicho encuentro será el campeón del Apertura 2022.



PRIMERA A



MIÉRCOLES 25/05. 16.30hs (Reserva 15hs) Bochófilo Bochazo vs Unión de Sunchales (Sebastian Garetto)

JUEVES 26/05: 21.00hs (Reserva 19.30hs) Brown de San Vicente vs 9 de Julio, 21.30hs (Reserva 20hs) Argentino Quilmes vs Ferrocarril del Estado.

VIERNES 27/05: 20.30hs (Reserva 19hs) Libertad de Sunchales vs Ben Hur; 21.30hs (Reserva 20hs) Peñarol vs Deportivo Tacural, Deportivo Ramona vs Atlético de Rafaela, Deportivo Aldao vs Argentino de Vila; 22.00hs (Reserva 20.30hs) Florida de Clucellas vs Sportivo Norte, Talleres de María Juana vs Atlético María Juana.



LAS POSICIONES



ZONA A: Ben Hur 21, puntos; 9 de Julio 15; Dep. Aldao 11; Atlético de Rafaela 10; Dep. Tacural 8; Peñarol 7; Dep. Ramona 7; Brown San Vicente 4; Arg. de Vila 3.



ZONA B: Sportivo Norte 13, puntos; Dep. Libertad 13; Atlético María Juana 12; Unión 12; Ferrocarril del Estado 11; Arg. Quilmes 10; Bochófilo Bochazo 7; Florida de Clucellas 7; Talleres María Juana 2.



PRIMERA B



Miércoles 25/05: 14.30hs (Reserva 13hs) Deportivo Susana vs Deportivo Josefina (Norberto Luque); 15.30hs (Reserva 14hs) Moreno de Lehmann vs Independiente de Ataliva (Ariel Gorlino), Sportivo Roca vs Belgrano de San Antonio (Guillermo Vacarone); 16.00hs (Reserva 14.30hs) San Isidro de Egusquiza vs Argentino de Humberto (Mauro Cardozo); 16.30hs (Reserva 15hs) San Martín de Angélica vs La Hidráulica (Sergio Romero), Defensores de Frontera vs Zenón Pereyra (Franco Ceballos); 17.00hs (Reserva 15.30hs) Deportivo Bella Italia vs Independiente San Cristóbal (Darío Suárez).



Viernes 27/05: 22.00hs (Reserva 20.30hs) Sportivo Santa Clara vs Juventud Unida de Villa San José.



Lunes 30/05: horario a confirmar, Libertad de Estación Clucellas vs Atlético Esmeralda.



LAS POSICIONES



ZONA NORTE: Ind. Ataliva 14, puntos; Moreno de Lehmann 12; Sp. Roca 11; Ind. San Cristóbal 10; Belgrano San Antonio 9; Dep. Bella Italia 9; Tiro Federal 7; Arg. Humberto 7; San Isidro 0.



ZONA SUR: Sp. Santa Clara 19, puntos; San Martín de Angélica 12; Libertad Estación Clucellas 11; La Hidráulica 11; Juventud Unida Villa San José 10; Deportivo Josefina 9; Atlético Esmeralda 9; Defensores de Frontera 7; Zenón Pereyra 6; Deportivo Susana 4.