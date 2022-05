El Atlético de Medrán volvió a las prácticas y ya le apunta a Mitre

Mientras todavía se mastica la bronca por una nueva derrota que dolió, Atlético de Rafaela intenta ‘reinventarse’, dar vuelta la página y encontrarse con la recuperación, mental y futbolística.

El plantel que conduce, ahora, Ezequiel Medrán sintió el golpe de la caída del domingo pasado ante Ferro Carril Oeste por 1 a 0 en el Monumental; pero sabe que no hay tiempo para más lamentos: el domingo, desde las 17.00hs, tendrá otro duro compromiso de visitante ante Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 17.

La ‘Crema’ tiene la necesidad imperiosa de recuperarse y volver a ganar, algo que no logra desde la fecha 10 (4-0 a Alvarado). De visitante, en lo que va del torneo, nunca pudo sumar de a tres y apenas logró rescatar dos puntos. También será todo un desafío el que se le viene en tierras santiagueñas.

Mitre suma 14 puntos en la tabla, los mismos que Atlético. Ganó 3, empató 5 y perdió los otros 7. Los dirigidos por Pablo Riccheti (asumió en la fecha 11 tras la salida de Arnaldo Sialle) vienen de perder en sus últimas dos presentaciones (3-0 vs Chacarita de local y 2-1 vs Guillermo Brown, en Puerto Madryn).



FRANKLIN EN SANTIAGO

AFA confirmó las designaciones arbitrales para la fecha 17 de la Primera Nacional, instancia en la cual Atlético de Rafaela estará visitando a Mitre en Santiago del Estero. Dicho encuentro será arbitrado por Adrián Franklin, quien estará acompañado por Juan Delfueyo y Federico Cano; el cuarto árbitro será Nelson Bejas.