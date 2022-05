Hockey: Jornada de goleadas

Este domingo se disputó la sexta fecha de la Zona A1 Rafaela del torneo de Damas Mayores de la Federación del Oeste Santafesino de Hockey sobre Césped. En nuestra ciudad hubo un solo enfrentamiento, entre el puntero CRAR y Defensores de Frontera. Las Verdes golearon tanto en primera como reserva por el mismo resultado: 7 a 0. Cabe mencionar la gran jornada de Maitena Dubas, que anotó cuatro goles en el partido principal y otros dos en su categoría, Sub 16.

En tanto, 9 de Julio de nuestra ciudad logró imponerse en Humboldt ante Sarmiento por 1 a 0, resultado similar en primera y reserva.



RESULTADOS PRIMERA

CRAR 7 (Maitena Dubas -4-, Agostina Acosta, Guillermina Astudillo y Maitena Zanabria) – Defensores de Frontera 0; Sarmiento de Humboldt 0 – 9 de Julio de Rafaela 1 (Lucía Romano); Juventud de Humboldt 0 – 9 de Julio de Morteros 0 (en los penales australianos ganó 9 de Julio 2 a 1) y Libertad de San Francisco 0 – Charabones de San Francisco 1 (Priscila Mafini).

Con estos resultados, CRAR tiene 17 puntos; Juventud de Humboldt 12; 9 de Julio de Rafaela (un partido menos) 10, en los primeros puestos.



EN RESERVA

CRAR 7 (Guadalupe Vannay -2-, Guillermina Astudillo -3-, Julieta Fernández, Maitena Zanabria) – Defensores 0; Sarmiento 0 – 9 de Julio de Rafaela 1 (Priscila Boetto); Juventud 0 – 9 de Julio de Morteros 0 y Libertad 4 – Charabones 1.

Además hubo partidos de las categorías de divisiones inferiores. En Sub 16: CRAR 2 (Maitena Dubas -2-) – Defensores 2 y Sarmiento 3 (Kimey Figueredo, Valentina Kinen y Loana Mendoza) – 9 de Julio de Rafaela 3 (Morena Breckes, Ludmila Krvatyrka y Lula Marchetti).

En Sub 14: CRAR 5 (Alma Mondino, Luisina Urbina, Eliana Trindade, Sharon Leiva y Angeles Aguirre) – Defensores 0 y Sarmiento 1 – 9 de Julio 2.

Feriado con A2: este miércoles se jugarán partidos pendientes de la Zona A2 de la FOSH. En CRAR, a las 10 se enfrentarán La Cañada vs. Sportivo Norte y a las 14.30 CRAR B vs. Bella Italia (partidos de primera). A las 13 jugarán en Caballeros 9 de Julio vs. Charabones.