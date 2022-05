4 Tontas: una comedia negra imperdible

El fin de semana pasado se estrenó 4 Tontas, una obra teatral dirigida por Martín Werlen e interpretada por Julia Lanza, Noelia Villegas, María Elena Monroig y Mariana Werlen.

La obra relata el encuentro de tres hermanas, Pequi, Irene y Marina con la mucama Mercedes, quien cuida al anciano padre de las tres. Una de las hermanas lo acaba de matar, A partir de ese momento, la obra comienza a transitar por diferentes caminos, momentos de disfrute y la búsqueda de la herencia. Se empiezan a develar negros secretos. Cada hermana tiene algo que decir de "papito" y "papito" tiene mucho que decirles a ellas.

La puesta en escena fue minimalista, con luces tenues que aumentaban el misterio: estas 3 hermanas junto a Mercedes tenían mucho para decir y, al mismo tiempo, mucho para esconder.

In medias res, la obra comienza apenas el anciano, su padre, es asesinado por una de las hermanas. Es este suceso lo que las despierta; sus pasados quedan al desnudo y tienen que hacerle frente al conflicto que las atraviesa: ¿son cómplices? ¿"Papito" se lo merecía?

Detrás del telón están los sueños ajenos, los abusos intrafamiliares, los mandatos que resisten el paso del tiempo.

El público, sentado sobre el escenario, vibraba junto a ellas, podía sentir la fuerza y el calor de la escena. Bailes, canto, monólogos y la lágrima que caía sobre el teléfono y sobre el corazón de las hermanas a través de hits de los 90'.

Las risas no faltaron. Había cierta complicidad entre los espectadores que también eran parte de la obra. Vivían, sentían el drama, el amor, la guerra interna y las penurias mezcladas con sed de venganza.

La Pequi, Irene y Marina compartían más que sangre; en sus manos entrelazadas estaba su futuro, lo que sería de ellas más allá de esas 4 paredes, más allá de papito.

La comedia no deja atrás al drama; por el contrario, se complementan para que el público sienta a flor de piel lo que a ellas les ocurre a lo largo de esta tumultuosa hora y media.

Al respecto, el director de la obra comenta: "Hace unos días escribí en Instagram 'No busco ser William Shakespeare o Gambaro, busco espacios para decir, para contar historias y plasmar sueños'. En está obra lo logré. Pude abordar muchos temas desde la comedia negra. Momentos, vivencias que a todos nos pasan, y que al tocarlos desde una mirada teatral se hace más digerible y visible la problemática".

Esta primera obra de Martín Werlen explora la profundidad de las almas, lo que callan las mujeres, todo el terreno que aún queda por conquistar y un principio fundamental: la unión y hermandad hasta en las adversidades.

Con dos funciones próximas ya completas, se espera una nueva el 4 de junio a las 21 h, en el Teatro Laserre. Las entradas se pueden reservar en la Secretaría del Teatro de lunes a viernes de 15 a 19 h o llamado al 503124. Vía WhatsApp: 3492 - 644473.