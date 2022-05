Mondino tomó contacto con todos los presidenciables del PRO

Tras una intensa agenda, tramitada y coordinada por el diputado nacional Federico Angelini, realizada en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ceferino Mondino, le contó a La Opinión su satisfacción “por una jornada de entrevista que resultó sumamente positiva, porque no solo me permitió tener contacto con los principales referentes nacionales, sino que también tuve la posibilidad de acceder a una capacitación y formación de dirigentes”.

Decididamente instalado como el único referente natural del PRO en el Concejo municipal, Mondino le había adelantado a este diario en nota anterior que si bien trabaja con el radicalismo para que el próximo Intendente sea de Juntos por el Cambio”, también dejó en claro que trabaja para que su espacio tenga el año que viene candidato propio a Intendente y lista de concejales.

En ese sentido, sostiene que el gran desafío es poder captar gran parte de ese 60% de votos que obtuvo Mauricio Macri en Rafaela en la pasada elección presidencial, un volumen que no se pudo trasladar a los candidatos locales.

“Tenemos que equiparar esa preferencia para que los ciudadanos que votan a nivel nacional al espacio PRO también la tengan con los candidatos de Rafaela”, sostiene.

Sabe que el crecimiento del espacio en el electorado no será una tarea sencilla y el concejal de JxC revela que “el esfuerzo está puesto en la elaboración de un Programa de Gobierno serio y formando los Equipos para proponerle a los rafaelinos”.

Con ese fin, Mondino busca “interiorizarse y conocer modelos de gestión probados y exitosos cuya experiencia se pueda trasladar a nuestra ciudad”.

Fue así que días atrás participó de reuniones con las máximas figuras del PRO a nivel nacional en las que recogió valiosos conocimientos y proyectos.

El edil señaló que el primero de los encuentros “lo mantuve con el ex presidente en calle Balcarce al 400, donde está la sede de Casa PRO, y tras una amena charla en la que se repasaron las políticas públicas que durante el gobierno anterior se destinaron a los municipios o comunas y las que piensa implementar en caso de acceder nuevamente a la Casa Rosada, que son muy atractivas para aplicarlas en nuestra ciudad”.

Mondino aseguró que encontró “un Mauricio Macri decidido y muy entusiasmado para ir, como él denomina, ‘el segundo tiempo’ de su mandato y coincidimos en que en el PRO somos el Cambio o no somos nada’”. De igual modo, Mondino reveló: “ambos compartimos la sensación de que el próximo Presidente va a ser de Juntos por el Cambio”.

El apretado programa de reuniones lo llevó luego a la Jefatura de Gobierno, donde fueron recibidos por Horacio Rodríguez Larreta, quien “nos puso a disposición todos sus equipos de trabajo y experiencia en gestión, para transmitirlas y aplicarlas en el territorio”.

“La ciudad de Buenos Aires tomó la decisión política de mejorar la seguridad y diseñó un programa de recursos humanos y tecnológicos de última generación, que realmente es para imitar y estamos interesados en saber más y adaptarlas a nuestra jurisdicción”, dijo entusiasmado.

Pero lo más interesante fue la visita al Centro de Monitoreo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, donde nos capacitamos en tiempo real, participando de distintas acciones y procedimientos aplicados en la prevención del delito”.

Más tarde, Mondino formó parte de una capacitación que abordó dos temas específicos: la gestión de la seguridad y la generación de nuevas políticas de vivienda, cuestiones que va a profundizar para incluir en el diseño de un plan de gobierno para nuestra ciudad.

“Finalmente, tuve oportunidad de cruzar algunas palabras con Patricia Bullrich, la actual presidenta del PRO Nacional, que no desaprovecha la ocasión para subrayar la posición que tiene nuestro espacio con respecto al tema seguridad y la lucha contra el narcotráfico porque es uno de los flagelos que más padece nuestra sociedad”.

“La ex ministra de Seguridad nacional me dijo: “tenemos que estar preparados y capacitar muy bien a nuestros dirigentes, para dar la batalla del futuro. De eso depende el destino de nuestros hijos, y no podemos regalárselos a las mafias”, confió Mondino.