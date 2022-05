SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Seguidamente reproducimos la crónica remitida desde la Fundación Atilra.

Hay hechos, sucesos y acontecimientos que por su importancia y trascendencia se constituyen en verdaderos hitos, no solo en la historia de un país y de su gente, sino en la memoria de su pueblo. Y desde Atilra alzamos permanentemente las banderas de La Memoria.

La Gesta de Malvinas es un claro ejemplo de ello. A 40 años de la misma, con la convicción de que todos los días son propicios para conocer y valorar cada una de las acciones y a sus protagonistas, Fundación Atilra y el sindicato que la prohijó han formulado una convocatoria que tuvo inicio en la tarde del pasado sábado 21 de mayo en el Centro Educativo Tecnológico de Atilra, en el marco de la conmemoración de los 40 años del “Ataque al Estrecho de San Carlos” y con la finalidad de conocer las vivencia de nuestros veteranos y veteranas; comprendiendo y valorando la grandeza de su entrega en pos de la defensa de nuestra soberanía desde el valor y un profundo amor a la patria.

Esta jornada de Malvinización, como se denominó al evento, estuvo integrada por tres momentos claves. Comenzando con un homenaje frente al “Espacio Malvinas Argentinas”, donde en un círculo más íntimo entre las autoridades locales y provinciales presentes, compañeros y compañeras de la organización, Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) y sus familiares, se rindió homenaje a los veteranos y veteranas presentes haciendo extensivo el mismo a todos aquellos que no pudieron regresar.

Antes de la Conferencia a la que se denominó “GESTA DE MALVINAS, Sus protagonistas cuentan la historia” los disertantes brindaron para los medios presentes una conferencia que se desarrolló en el Aula Magna del Centro de Estudios del CET, allí el VGM Tte. de Navío (RE) Owen Crippa, el VGM Capitán de Navío (RE) Sergio Ezequiel Sepetich, el VGM Soldado Clase 61 Sergio Durando, el VGM Soldado Clase 62 Jorge Loza, el VGM Soldado Clase 62 Carlos Leconte, el VGM Capitán de Navío (RE) Julio Hugo Pérez Roca, el VGM Capitán de Fragata (RE) José Alberto Andersen, el VGM Vicealmirante (RE) Álvaro Vásquez y el VGM Capitán de Navío (RE) José Arca, pudieron brindar un primer esbozo de lo que luego desarrollarían en el conversatorio llevado a cabo en el Auditorio.

Ya en el marco central de la charla desarrollada en un colmado auditorio, los invitados continuaron con sus historias y anécdotas acontecidas en la guerra frente a emocionados espectadores, siendo además ésta una jornada de reflexión y aprendizaje.

Un hecho no menor fue la presentación de la obra literaria “Con la patria en el alma” del VGM Tte. de Navío (RE) Owen Crippa que pudo presentar a 40 años de su hazaña en la Gesta de Malvinas.

Agradecemos la participación de todas las personas que se hicieron presente en este día tan especial, a los Veteranos, sus familiares, a las autoridades presentes y a Mirta Rodríguez, una ferviente defensora y custodia de la historia de Malvinas, a Diego Colombo - Creador del Museo “Malvinas Argentinas” de Ataliva , Director y Profesor del EESOPI N° 8040 “Gral. San Martín” de Humberto. 1° y Prof. de IDESA Ataliva - por generar un ambiente perfecto y conducir esta emocionante jornada y a Carlos Longoni por acompañar desde su música a nuestros héroes y heroínas.

La Jornada “GESTA DE MALVINAS, Sus protagonistas cuentan la historia” fue declarada de Interés por el Concejo Municipal de Sunchales a través de su presidente Andrea Ochat, la Municipalidad de Sunchales con la presencia del intendente Gonzalo Toselli y la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe con la representación del diputado Pablo Pinotti.

Malvinas debe tener permanente vigencia, no solo para visibilizar cada uno de los hechos acontecidos en la gesta y a sus protagonistas, sino para recordar y homenajear a cada uno de los héroes que quedaron allá en el Sur, custodiando por siempre nuestra soberanía.

Las Malvinas fueron, son y serán argentinas

¡Viva la patria! ¡Viva!