Karate Do en Potrero de los Funes

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Hemos recibido un parte de prensa resaltando la participación de karatecas locales en un certamen disputado en San Luis, texto que reproducimos seguidamente. El pasado domingo 22 de mayo se llevó a cabo en el Polideportivo Ave Fénix de Potrero de los Funes (provincia de San Luis) la trigésimo primera edición Campeonato Regional de Karate organizado por la Asociación Sanluiseña de Karate Do.

Al mismo asistieron 9 deportistas de la Asociación de karate Kyudokan Fattore Dojo Argentina de nuestra ciudad. La comitiva la integraron practicantes del C. D. Libertad de Sunchales, del Dojo central de la Asociación y del Dojo Bushido de la ciudad de Morteros a cargo del Maestro Abel Pérez. El grupo estuvo acompañado por los Maestros: Marcelo Sobrero (director de la escuela) y el Maestro Oscar Bertoncello (jefe de instructores de la misma), quienes oficiaron de árbitros.

El encuentro contó con la asistencia de alrededor de 200 competidores de 6 Provincias. Es de destacar que los nueve participantes ocuparon un lugar en el podio.

La clasificación final fue la siguiente:

Bianca Burella - 2° - Puesto en Kumite y 2° Puesto en Kata Categoría Femenina 13 y 14 años

Laureano Segura - 1° - Puesto en Kumite y 2° Puesto en Kata Categoría 13 y 14 años

Agustín Boutet - 1° - Puesto en Kumite y 2° Puesto en Kata Categoría danes 15 a 17 años

Bianca Diaz - 1° - Puesto en Kumite y 2° Puesto en Kata Categoría Femenina 15 a 17 años

Franco Ghiberto - 3° - Puesto en Kumite – Categoría 15 a 17 años avanzados

Sofía Tulián – 3° Puesto en Kumite Categoría 15 a 17 años.

José Gutierrez - 2° - Puesto en Kumite y 3° Puesto en Kata Categoría Mayores

Francisco Noseda - 3° Puesto en Kumite Danes Senior

Maximiliano Monay - 3° Puesto en Kumite Danes Senior

De esta forma los chicos suman una valiosa experiencia para el Torneo de Karate Do FNK que se disputará en Sunchales los días 17 y 18 de septiembre en nuestra ciudad de Sunchales.