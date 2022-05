El Censo imperfecto

En medio de una crisis política, económica, social e incluso institucional, el Presidente de la Nación anunció el reemplazo de las ilustraciones de los billetes, que en un plazo de seis meses tendrán nuevamente a próceres argentinos en lugar de los animales autóctonos. En un contexto marcadamente inflacionario, que deprecia todo el tiempo a nuestra moneda nacional, la necesidad de los agentes económicos y de todos es la impresión de billetes de mayor denominación. Pero ni siquiera eso hará este gobierno obstinado en no dar respuestas ante las demandas, con un jefe de Estado cada vez más contradictorio que continuamente borra con el codo lo que se escribió con la mano y no parece ni siquiera ponerse de acuerdo con sus ministros a la hora de hacer declaraciones públicas. Lo llamativo es que el propio Presidente sea desautorizado por sus propios colaboradores.El anuncio de las modificaciones en el papel moneda se da como un gesto de soberanía coincidente con una fecha patria como lo es el 25 de Mayo, día en el que se recuerda la Revolución de 1810. Y también se inscribe en una decisión del Gobierno nacional de relanzar una gestión, ya oxidada y deteriorada tanto por fuera como por dentro. La presentación de los nuevos billetes de pesos argentinos también busca disimular la crisis. Se intentó hacer lo mismo con el Censo Nacional, que por sus propias deficiencias aún está abierto una semana después del operativo en el territorio. Que el censo no tape el bosque, apuntaron con ironía en los pasillos de la política. Alberto Fernández niega la crisis de su gobierno y el drama de la economía, no está interesado en ver el bosque.En el final del último miércoles, el Presidente y su ministro de Economía se apuraron para trasladarse a la sede del INDEC y presentar un exitoso censo como emblema de su gestión. A medida que surgían críticas y quejas de miles de argentinos porque no habían recibido la visita de los censistas a pesar de esperarlos todo el día, la máxima autoridad del Estado nacional buscó despegarse de un censo hecho a la argentina.Esta semana terminará finalmente el Censo del que ya pocos se acuerdan. El Presidente quiso aprovechar su realización para al menos tener un logro de gestión, pero la sucesión de falencias que salieron a la luz con la medición no dejó beneficios políticos sino un mar de críticas y memes para reírse o llorar.La versión digital del Censo fue completada por casi 24 millones de personas, prácticamente la mitad de los más de 47 millones de habitantes que tiene la Argentina según datos preliminares. Develada la incógnita de cuántas personas viven en el país, ahora la expectativa está por saber cuántos habitantes tiene la provincia de Santa Fe y cuántos Rafaela o las localidades de esta región.El Censo aporta precisiones no sólo sobre la cantidad de habitantes sino que también proporciona datos sobre calidad de vida, nivel educativo y empleo, indicadores necesarios al momento de pensar las políticas públicas. Pero cuando surgen cuestionamientos en el proceso, los resultados pueden perder peso específico, por lo que es necesario que el INDEC se esfuerce por aclarar todas las dudas con información veraz y total transparencia.Es necesario explicar el motivo por el que quedaron viviendas sin censar. Se pudo observar el descontento de los ciudadanos en sus redes sociales, ubicando como tendencia en Argentina el hashtag #NoMeCensaron. Y ante los problemas de seguridad informática que se registraron en la versión digital del Censo, también debería haber un pronunciamiento del INDEC. Porque los datos personales de los ciudadanos exigen las máximas garantías de protección. Además, los especialistas reportaron dos fallas de seguridad informática graves en la aplicación que usaron los censistas, que tenían una única clave de acceso en todo el país. Lo sucedido no fue inesperado o inevitable, sino total impericia, señalaron expertos en seguridad informática.