Emprendimientos locales y de la región recibieron ayuda crediticia para proyectos

La Asociación para el Desarrollo del departamento Castellanos, integrada, entre otros por la Municipalidad de Rafaela, concretó una nueva entrega de créditos a emprendedores de la región y de nuestra ciudad.

Con el objetivo conjunto de sostener y fortalecer la labor de los emprendimientos, 46 proyectos recibieron apoyo financiero, que les posibilitará a sus titulares iniciarlos o afianzarlos según cada caso. Cabe destacar que de la ciudad fueron 5 los proyectos que recibieron el estímulo.

La entrega de las ayudas financieras se realizó en la sede de la Asociación Regional para el Desarrollo y contó con la presencia del intendente Luis Castellano; el senador Alcides Calvo; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el presidente de la Asociación Regional para el Desarrollo, Héctor Perotti; Georgina Quaino, de la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación; beneficiarios y beneficiarias de los créditos.



“ADN PRODUCTIVO”

Al respecto, el Intendente expresó: "La Asociación es una herramienta fundamental para el desarrollo productivo de la región. En este caso, trabajamos para 46 emprendedores de todo el departamento que tienen ese ADN productivo y ganas de mirar el futuro con una expectativa positiva. Para ello necesitan el apalancamiento para poder hacer una inversión y arrancar".

"Hoy entregamos una ayuda crediticia a emprendimientos de diferentes rubros que se llevan una alternativa para poder apuntalar sus negocios; emprendedores y emprendedoras que miran hacia el futuro con esperanzas. Esto es lo que hay que hacer, apuntalar a quien quiere producir porque es la esencia de nuestra cultura"; agregó Luis Castellano.



ACOMPAÑAMIENTO LOCAL Y REGIONAL

Seguidamente, Diego Peiretti sumó: "Estuvimos presentes en una nueva entrega de créditos en la Asociación para el Desarrollo Regional. Este espacio está conformado por todas las comunas y municipios del departamento Castellanos. Nosotros desde el municipio, y desde la Secretaría de Producción, Empleo e Innovación, articulamos las fuentes de financiamiento que tiene esta Asociación con una política muy activa de acompañamiento a quienes quieran emprender".

"Rafaela tiene en su ADN emprendedor muchas personas que deciden poner en marcha sus emprendimientos y allí articulamos una batería de instrumentos de financiamiento y esta es una que también aprovechamos"; manifestó el funcionario local.

"Hoy estamos acompañando a 5 emprendedores que desde nuestra Secretaría los identificamos, los convocamos y los ayudamos a armar el proyecto y luego los sumamos a nuestros programas de capacitación en una asistencia técnica e integral"; cerró el secretario de Producción, Empleo e Innovación.

A su turno, el senador Alcides Calvo contó: "Es alentador porque son pequeños emprendimientos que se van a dar en 12 localidades con casi más de 5 millones de pesos en créditos, que nos demuestran claramente que en el Departamento hay personas que apuestan al trabajo y a la generación de riqueza. En este aspecto creo que la Asociación cumple este verdadero rol que muchas veces no se puede llegar a una entidad bancaria o mutual y sí se puede hacer mediante esta entidad que funciona desde ya hace tiempo y para todo el Departamento".



AYUDA EMPRENDEDORA

Por último, Romina, emprendedora y dueña de Elephant, expresó: "Fui a averiguar a la Oficina de Empleo y me contactaron con la Asociación. Con el crédito voy a adquirir una máquina que me va a servir para optimizar el trabajo y me será de gran ayuda. Hago cuadernos, agendas y papelería".

"Me dieron cincuenta mil pesos y me alcanza para lo que quiero. Además, me sobra algo del monto para agregar memoria a la computadora porque los programas de diseño pesan un montón"; cerró.