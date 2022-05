Mársico: “el concejal Senn viene lento de reflejos y flojo de argumentos”

Lisandro Mársico presentó un proyecto que fue aprobado y despachado por el Cuerpo legislativo preguntando los por qué de la tardanza y denunció que el Gobierno provincial desarticuló la estructura de tutores virtuales y le pasó toda la responsabilidad de estos programas a los municipios.

El oficialista Juan Senn retrucó que todo está parado debido a las irregularidades detectadas en el nombramiento de los docentes que actuaban de tutores, investigación que está a cargo del Ministerio de Educación, pero que también hubo situaciones de amenazas a los directivos nombrados por el actual Gobierno provincial, hechos que investiga la justicia ordinaria.

En ese marco, Mársico sostiene que “la sesión del Concejo en la cual se trató sobre el desmantelamiento del Programa “Vuelvo Virtual” por parte del Ministerio de Educación, fue el día jueves 19 de mayo, y como la defensa que asumió el concejal Senn del Gobierno Provincial no fue muy contundente, salió mediáticamente con una tardía reacción a decir lo que tibiamente pudo esbozar en el recinto del Concejo”, manifestó el edil demócrata progresista.

“Ahora bien, sus argumentos, no guardan correlación con la terrible destrucción que hizo el gobernador Perotti de los programas educativos que puso en vigencia el Frente Progresista, lo correcto hubiera sido que la actual ministra Cantero normalice la situación del programa “Vuelvo Virtual”, continúe con el resto de los dispositivos educacionales y no como sucedió que arrasó con todo lo que puso en funcionamiento, si, una gran ministra de Educación como fue Claudia Balagué”, sostuvo el legislador demoprogresista.

“Quizás el edil Senn en el apuro de contestar por los medios de prensa lo que le faltó en la sesión del Concejo, omitió leer el posicionamiento del gremio AMSAFE, sobre la institución EEMPA Nº 1330, sede central del “Vuelvo Virtual”, esgrimiendo la gremial “…lo expuesto alimenta la idea de vaciar la 1330 buscando así dejar sin garantías del derecho a la educación a miles de jóvenes y adultos…”, citó el concejal Mársico.

“Senn debería saber que el desgobierno de su líder Perotti, no da respuestas a las necesidades educativas de quienes son mayores de edad, no finalizaron sus estudios secundarios y con su férrea voluntad quieren concluirlos para proyectar un futuro mejor en esta Provincia, lamentablemente gobernada por personajes funestos que solo han sembrado incertidumbre y desazón en los ciudadanos”, fustigó Lisandro Mársico.