Martes de Libertadores y Sudamericana

Vélez y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este martes desde las 19:15 horas en el Estadio José Amalfitani por la sexta fecha del grupo C de la Copa Libertadores de América. El Pincha ya se aseguró el primer puesto, mientras que el Fortín buscará la segunda plaza a octavos de final.

Los dirigidos por Julio Vaccari están obligados a ganar en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores, aunque la victoria no les asegurará meterse entre los 16 mejores del certamen de clubes más importante de América.



TALLERES EN CHILE. Universidad Católica y Talleres se enfrentarán este martes desde las 21:30 por la Copa Libertadores. El partido será uno de los que cerrará el grupo H y se jugará en el estadio San Carlos de Apoquindo, al noroeste de Santiago de Chile. La T ya tiene el pasaje a los octavos de final, después de empatar en Perú. Es la primera vez que un equipo cordobés logra avanzar de ronda en este torneo. Los chilenos, en tanto, quedaron terceros y pasarán a disputar la Copa Sudamericana.



EN SUDAMERICANA. Banfield, sin chances de clasificar a la siguiente fase, visitará hoy (19.30hs ESPN) al líder Santos de Brasil, en un encuentro válido por la sexta y última jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana.

Por otro lado, Defensa y Justicia recibirá a Antofagasta de Chile desde las 21.30 hs, por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Sudamericana. Tanto el conjunto dirigido por Sebastián Beccacece como el equipo chileno no tienen posibilidades de clasificar a la próxima fase del torneo continental.