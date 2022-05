“El desafío es importante, pero complejo”

Enfrenta a la prensa por primera vez como entrenador de Atlético de Rafaela. El equipo acaba de perder. La tercera derrota en fila. Hace seis que no gana. Se hunde en la tabla de la Primera Nacional. La popular volvió a pedir que se vayan todos, con principal foco en los dirigentes. Su voz es coherente con sus dichos. Transmite la tristeza y el dolor de este difícil momento de la ‘Crema’. En Alberdi fue derrota 1-0 ante Ferro Carril Oeste.

Está claro que poco se le puede reprochar ni exigir al entrenador que acaba de asumir y salió a la cancha con sólo un par de entrenamientos encima. Y en la conferencia, Ezequiel Medrán fue clarito: “Hoy estamos en una situación difícil donde el fútbol a veces no es sólo lo futbolístico, sino que también juega lo mental, y nos tenemos que reponer en ambas”, y agregó: “Tenemos que volver a ser un equipo competitivo, la historia del club así lo amerita”.

-¿Qué es lo primero que se debe cambiar para mejorar?

-El diagnóstico esta claro. No estamos en nuestro mejor momento futbolístico, ni mental. Tenemos que tener la capacidad, en estas adversidades, de recomponernos. Nosotros tenemos que trabajar y enfocarnos nuevamente en el próximo rival, no hay tiempos en el fútbol, uno convive con este resultado, con situaciones permanentes. Tenemos la capacidad y la convicción de cual es el camino que queremos marcar para revertir esta situación, que es una realidad.

-En días se abre el mercado de pases y la posibilidad de realizar cinco incorporaciones. Quizás también algún corte…

-Es algo que hablamos con la directiva, vamos a incorporar. Sentimos que tenemos que incorporar en todos los sectores del campo de juego. Seguramente se tomen algunas determinaciones con algunos contratos pero será en el transcurso de la semana.

¿Cuál es tu sensación ante el regreso al Monumental?

-Linda, uno se crio acá desde chico, hoy me encuentro en otra función, en el rol de técnico. Me quedo con la sensación que queríamos hacernos fuertes en nuestra casa, donde fuimos siempre competitivos y siempre nos quedábamos con algo, generalmente con los tres puntos, y uno quiere trasmitir lo que vivió como jugador. A tener ese equipo combativo, intenso, que sea protagonista, sobre todo en nuestra cancha.

-Por qué la decisión de venir en este momento, cuando las cosas en Central Norte estaban de maravillas y acá lo conocido…

-Cuando me llamó el presidente (Fontanini) lo sentí como una oportunidad, un lindo desafío por delante, sabía cual era la situación que estábamos atravesando con Atlético de Rafaela, sabemos que el desafío es muy importante, lindo, pero complejo. La situación que estábamos viviendo en Salta, con un proceso de tres años y medios, exitosa era una realidad, pero vi el plantel que tiene Atlético, miro mucho esta categoría, la consumo, la tengo en mi cabeza y sentía que hay plantel. El fútbol no sólo es táctico, técnico, también mental y tenemos que enfocarnos en enderezar este rumbo.

-¿Qué le podés decir al hincha que una vez más se va frustrado después de ver a su equipo?

-La situación no es la mejor, no es la óptima. Había una expectativa en el inicio del torneo que hoy es otra realidad, nuestra realidad y la tenemos que tomar como tal. Para salir debemos aceptar esa realidad y saber que estamos en un momento complejo y hay que hacerse cargo. Al hincha se lo debe respetar, y su situación es la nuestra porque lo sentimos propio. Tenemos la convicción que vamos a trabajar incansablemente para salir de esta situación, tenemos que construir, hoy se tocó fondo y de ahora en más hay que construir para el futuro, con vibras positivas y un buen ambiente de trabajo ya que es todo complejo. Las sensaciones no son las mejores, con el trabajo y el compromiso total con la institución tengo la certeza que la situación la vamos a revertir.



EL ANÁLISIS DEL ENCUENTRO

A la hora de analizar el encuentro de Atlético ante Ferro, Medrán señaló: “El primer tiempo nos costó entrar en el juego. No llegamos a aplicar lo que habíamos charlado, de ser más combativos, intensos, agresivos, con intensiones de ir a buscar el resultado. Ya en el ST creo que adelantamos un poco más las líneas, hubo voluntad, ganas de pensar en el arco de enfrente y buscar la victoria, nos convierten, pero seguimos intentando. Me quedo con esas señales de intentar, de buscarlo por distintos medios, demostrar estar vivos, hicimos cambios para buscar alternativas al resultado y no se dio. Una jugada dudosa que la veo de cerca y para mi fue penal, quizás nos podría haber dado algo más. Esto recién comienza, hay que trabajar mucho y estar con muchas ganas”.