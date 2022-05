Los campeones del Apertura de Inferiores

El torneo Apertura masculino de Divisiones Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol puso en disputa su novena y última fecha. Tras jugar dicho capítulo quedaron definidas prácticamente todas las categorías. Hubo empate en Sexta, entre Peñarol y Unión, y anoche se confirmó que el desempate que definirá al campeón será este martes en Sunchales, desde las 19hs.

Los de Villa Rosas festejaron el torneo de Quinta, Atlético de Rafaela el de Séptima, Octava y Novena; mientras que el de Novena Especial fue para Ben Hur. En las dos Infantiles que acumulan puntos, los campeones fueron Atlético (2010) y Ferrocarril del Estado (2011).



Todo lo ocurrido:



Quinta División: Peñarol 3 (Santiago Anso, Lisandro Berli y Lautaro Rodríguez) vs Dep. Libertad 0, Atlético de Rafaela 3 (Lautaro Fagioli, Diego Taborda y Juan Mitri ) vs Argentino Quilmes 1 (Agustín Herrlein), Sportivo Norte 3 vs Ben Hur 4, Unión 2 (Uriel Porra y Uriel Funes) vs Ferrocarril del Estado 1 (Leonel Sassia), 9 de Julio 2 (Matías Mendoza x 2) vs Independiente San Cristóbal 2 (Brian Peralta y Pablo Gómez).



Sexta División: Peñarol 0 vs Dep. Libertad 0, Sportivo Norte 1 vs Ben Hur 1, Unión 4 (Julián Villarruel x 2, Thiago Strak y Lautaro Gómez) vs Ferrocarril del Estado 0, 9 de Julio 1 (Santiago Basualdo) vs Independiente San Cristóbal 0.



Séptima División: Peñarol 0 vs Dep. Libertad 5 (Brian Crespín x 2, Agustín Monetti, Lautaro Lencina y Luis Romero), Atlético de Rafaela 7 (Leonel Navarro, Angelo Suárez x 2, Yair Córdoba, Federico Toselli y Juan Olmos x 2) vs Argentino Quilmes 1 (Rodrigo Hernández), Unión 1 (Ciro Alberto) vs Ferrocarril del Estado 1 (Valentín Inocenti).



Octava División: Peñarol 1 (Fabio Ledesma) vs Dep. Libertad 1 (Nahuel Gudiño), Atlético de Rafaela 6 (Octavio Gadler x 3, Facundo Gramaglia y Andrés Ruppen x 2) vs Argentino Quilmes 1 (Laureano Valiente), Sportivo Norte 0 vs Ben Hur 2, Unión 2 (Tomás Griotti y Cristian Gómez) vs Ferrocarril del Estado 1 (Benjamín Almeida), 9 de Julio 2 (Oscar Galván e Ignacio Pucheta) vs Independiente San Cristóbal 0.



Novena División: Peñarol 1 (Ramiro Contrera) vs Dep. Libertad 1 (Martín Deyler), Atlético de Rafaela 6 (Valentino Valiente x 3, Thiago Arnoldt, Denis Stracqualursi y Mateo Querini) vs Argentino Quilmes 0, Sportivo Norte 3 vs Ben Hur 0, Unión 0 vs Ferrocarril del Estado 2 (Juan Cruz Oitana y Tiziano Vergara), 9 de Julio 4 (Santiago Dinono x 2, Yutiel Pereyra y Jonathan Rojas) vs Independiente San Cristóbal 0.



Novena Especial: Peñarol 0 vs Dep. Libertad 1 (Alejo Yosviack), Unión 2 (Uriel Torres y Fabricio Bezares) vs Ferrocarril del Estado 0.



Categoría 2010: Dep. Libertad 1 (Thiago Gamarra) vs Peñarol 2 (Bautista Alassia y Lucas Bracaccini), Argentino Quilmes 0 vs Atlético de Rafaela 9 (Gerónimo Sottaz, Adriano Gandín x 2, Emilio Aghemo, Máximo Molina y Lázaro Sánchez x 3), Ben Hur 0 vs Sportivo Norte 2 (Thiago Córdoba y Thiago Lazcano), Ferrocarril del Estado 1 (Sebastián López) vs Unión 2 (Lautaro Osorio y Andrés Stricker).



Categoría 2011: Dep. Libertad 1 (Santiago Rojas) vs Peñarol 1 (Joaquín Benavides), Argentino Quilmes 0 vs Atlético de Rafaela 6 (Ciro Boetto, Mateo Giordano x 2, Bruno Kuhn, Benjamín Lorenzetti y Mateo Camusso), Ben Hur 0 vs Sportivo Norte 1 (Lionel Bravo), Ferrocarril del Estado 1 (Valentino Sánchez) vs Unión 0.