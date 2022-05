Daray: "estoy preocupado por cómo se maneja en el país"

En el marco de la “Semana del Automovilismo”, anoche se desarrolló, en el Instituto Superior del Profesorado N° 2, una charla para mecánicos a cargo del ingeniero mecánico Alberto Garibaldi. En la misma se compartieron actualizaciones acerca de los cambios de la tecnología de los autos y de lo que se viene en cuanto a los avances tecnológicos. Quién estuvo presente también fue Rubén Daray, el ex piloto argentino retirado de automovilismo de velocidad y actualmente empresario periodístico.

En charla con este Diario, Daray expresó su agradecimiento "a la invitación que me realizó la gente de Rafaela, del Club Atlético y también a Gabriel Rivarossa. El motivo de esta nueva visita a la ciudad es que este martes y miércoles, en el autódromo, vamos a realizar un curso para que la gente, con sus propios autos, pueda tener un entrenamiento para estar mejor sentados, para manejar seguro y fundamentalmente, frenar en menor distancia, cosa que todos los que estamos manejando en Argentina no tuvimos ese entrenamiento cuando nos dieron la licencia. Por lo tanto, no sabes cuánto mejor se maneja cuando te entrenas".

Acerca de cómo se maneja en el país, el porteño de 72 años remarcó que "es un desastre cómo está manejando la gente hoy en día. Creo que este encierro forzoso que hemos tenido por la pandemia nos ha hecho mucho daño y no nos damos cuenta. En mi caso, cuando le presto mucha atención con el tema del tránsito, lo que no significa que yo maneje bien sino cómo manejan los demás, estoy más que preocupado, porque cada vez más, los que manejan, son capaces de hacer cualquier cosa. Cuando vos pensás que este tipo no va a doblar, exactamente es lo que va a hacer, doblar, está en mano izquierda y dobla para la derecha y viceversa. Vienen a contramano, los ciclistas no paran más en los semáforos, los delivery prácticamente viven en otro planeta, porque están apurados en entregar su mercadería y lo que vos vez como un semáforo en rojo, el otro lo ve verde. Estamos de alguna manera reinterpretando las leyes, y nosotros debemos cumplir con las leyes. Después si las leyes no nos gustan, la cambiamos, pero si hay un semáforo en rojo y la ley dice que tenés que frenar, frená".

A continuación, al preguntarle si la única fórmula para que esta problemática mejore depende de la responsabilidad individual de cada uno, respetando las normas de tránsito y tomando conciencia, respondió que "tal cuál, es exactamente eso lo que se debe hacer. No se me ocurre otra fórmula, o que venga ningún presidente, gobernador o intendente y que por decreto te haga ser mejor conductor. Vos vas a ser mejor si tenés ganas de ser mejor y lo lográs. Puede ser que una persona con 4 o 5 ideas te ayude para encontrar un camino mejor, pero si no le ponemos un esfuerzo personal en llevar esto para adelante, estos 24 muertos por día en el país que tenemos en accidentes de tránsito no van a dejar de ocurrir".

Luego, haciendo una comparación de cómo se maneja en otros países, Daray sostuvo que "afuera, sin dudas, se maneja mucho mejor que acá. Simplemente porque respetan las leyes, lo que está escrito. Después, si no te gusta eso, se juntarán en el Congreso y cambiarán las leyes, las mejorarán, pero mientras la ley diga que los parabrisas oscurecidos o polarizados están prohibidos por ley, hay que cumplirlas. No puede ser que el 99% de los argentinos tengamos los vidrios polarizados, esto está prohibido por ley. El mundo no funciona así, sino respetando las leyes, por eso a ellos, increíblemente, les va bien".

Por último, sobre el mensaje a los jóvenes que están dando sus primeros pasos en la conducción de un vehículo, el campeón de TC 2000 opinó que "en primer lugar, les digo que si pueden venir al curso de manejo se los recomendaría, porque es un entrenamiento que te va a servir para toda la vida si es que lo hacés a los 18 años, si lo hacés a los 70 años te va a servir un tiempito corto. Cuanto más rápido puedas entender cómo funciona la frenada de un auto, los controles de estabilidad, los frenos, la tecnología que tienen los autos y usarlo, mucho más seguro vas a manejar".



MÁS CAPACITACIONES

Mientras tanto, estas dos personalidades de lujo que se encuentran de visita en Rafaela, darán este martes más charlas y cursos. También en instalaciones del ISP Nº 2, a partir de la hora 20:00, el ingeniero Garibaldi dará otra charla: “El desarrollo de la impulsión en los motores. Una visión de futuro”. Esta será libre y gratuita, donde comentará datos acerca de los autos híbridos, eléctricos e hidrógenos. En tanto, Daray brindará un curso de manejo destinado al pleno aprovechamiento de la tecnología ABS para frenar. Eso será este martes y miércoles a las 14:00, con un grupo de 20 personas cada uno de los días, en el Autódromo “Ciudad de Rafaela" y consistirá en una charla previa donde se explicará la parte teórica, para luego pasar a la práctica”. En este punto es preciso mencionar que el curso de frenado seguro que impartirá Rubén Daray requiere de inscripción previa, siendo su arancel de $15.000 por persona. Para consultas e inscripciones, los interesados deben comunicarse al número de teléfono 3492-581296 (Gabriel Rivarossa).