Auto chocó peatones y no hubo lesionados

Siendo aproximadamente las 17.30 de la jornada de ayer, a través del Centro de Monitoreo Urbano (CEMU), personal policial, de la Guardia Urbana (GUR) y del servicio de emergencias SIES 107 fueron alertados sobre un accidente de tránsito ocurrido momentos antes entre un automóvil y una peatón en la céntrica esquina de calle San Lorenzo y bulevar Santa Fe.

En el lugar los agentes observaron la veracidad de lo ocurrido, en momentos en que un automóvil conducido por JCA de 63 años, presuntamente puso marcha atrás, no alcanzando a divisar su conductor la presencia de una mujer de 18 años con un menor de 1 año que cruzaban la avenida por la senda peatonal. La mujer fue identificada como Yamila A. y el niño Bruno F.

Al llegar al sitio del incidente vial personal de emergencias en una ambulancia de SIES 107 pudo constatar que los peatones no presentarían lesiones; sólo el niño habría sufrido un leve golpe en la espalda, pero el servicio de emergencias lo asistió en el lugar, no siendo necesario ningún traslado. Finalmente la joven y su pequeño se habrían retirado del lugar por sus propios medios.



MAS ACCIDENTES

* En la mañana de ayer, un siniestro vial ocurrió en Av. Rivadavia y Roca de la Localidad de Lehmann. Fueron partícipes una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre de 65 años y una bicicleta al mando de una joven que resultó con lesiones a determinar. Acudieron al lugar personal del servicio de emergencias 107 y de la Comisaria Nº 14 Lehmann.

* Otro accidente de tránsito sucedió sobre ruta nacional Nº 34 a la altura del km 234, jurisdicción de Lehmann. Del mismo formaron parte un automóvil Ford Fiesta en el que se trasladaban dos mujeres mayores de edad y una niña; y un utilitario Renault Kangoo en el que se movilizaban una mujer de 20 años y un hombre de 65. Producto del suceso, solo se constataron daños materiales y ninguna persona lesionada. En el sitio actuó personal de la Comisaría Nº 14 de Lehmann.

* En María Juana, dos jóvenes de 19 y 27 años resultaron con lesiones leves tras ser un parte de un siniestro vial sucedido en la intersección de calles Rivadavia y Sarmiento. Ambos se trasladaban en una motocicleta Guerrero Trip. La otra parte involucrada fue un automóvil Chevrolet Meriva dirigido por un hombre de 49 años. Personal de la Comisaría Nº 4 de María Juana se hizo presente el lugar.

* Finalmente, en el cruce de calles Jaime Ferré y Marini de esta ciudad, colisionaron un automóvil Volkswagen Up conducido por un hombre de 27 años; y una motocicleta Brava en la que se transportaban un joven de 20 años y dos muchachas de 17 y 19. A raíz del siniestro, resultaron con lesiones graves las mujeres mencionadas. Efectivos policiales de la Comisaría Nº 13 actuaron en el lugar.