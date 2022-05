Servicios municipales por el feriado del 25 de Mayo

La Municipalidad de Rafaela informa el cronograma de prestaciones que tendrán lugar este miércoles 25 de Mayo, feriado nacional.

El palacio municipal permanecerá cerrado y las actividades programadas de Rafaela en Acción no se realizarán.

Este martes por la noche no habrá recolección de residuos domiciliarios, ni servicio de barrido y riego en las calles.

El Eco Punto (frente al Cementerio) funcionará normalmente, en el horario de 8:00 a 19:00 y el Complejo Ambiental (Relleno Sanitario) estará abierto solo por la mañana, de 7:00 a 12:00.

El Transporte Público de Pasajeros funcionará de manera normal, no así la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC).

La línea telefónica 147 “Rafaela Responde” solo atenderá a través de contestador automático.

Finalmente, el Cementerio funcionará de manera normal, abriendo sus puertas de 7:30 a 18:30, con la administración cerrada y guardias mínimas en caso de sepelios.