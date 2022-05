Balearon la cárcel donde está "El Viejo" Cantero

ROSARIO, 24 (NA). - Dos sicarios en moto atacaron a balazos en las últimas horas la Alcaidía de Rosario, donde se encuentra una cárcel en la que está alojado el fundador de la banda narcocriminal "Los Monos", Máximo Ariel "El Viejo" Cantero.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo momentos antes de las 20:30 del domingo y según trascendió los atacantes se trasladaban en una moto tipo 110 c.c. por pasaje 1706 y pasaje 1709.

El acompañante se bajó, abrió fuego contra el edificio penitenciario situado en barrio Godoy y luego se subió al vehículo para darse a la fuga.

Los investigadores no tienen hasta el momento una hipótesis sobre la balacera ni tampoco la cantidad de disparos que efectuó este sujeto, aunque se sabe ya que una camioneta del Servicio Penitenciario recibió tres tiros, y uno de los laterales de la cárcel, uno.



TRASLADADO

A PIÑERO

Las miradas del ataque están puestas en "el Viejo" Cantero, pero tampoco se descarta otro persona detenida allí: Rosa Natalí Capuano, ex esposa de Esteban Lindor Alvarado, presunto jefe narco.

El fundador de "Los Monos" fue detenido el 27 de abril pasado en allanamientos hechos por fiscales de la unidad de Balaceras de Rosario. Desde que se realizó su detención, hubo pintadas pidiendo su libertad en un acceso sur de Rosario y en la fachada de un cementerio ubicado a unas 20 cuadras de la cárcel atacada este domingo.

Ante este atentado se evaluaba por parte de la dirección de Asuntos Penitenciarios cambiar de lugar de alojamiento al "Viejo" Cantero, lo cual fue concretado a las 17.00 de ayer, cuando fue trasladado a la cárcel de Piñero.



LA EX DE LINDOR

ALVARADO

En tanto, el pasado lunes fue detenida Capuano, ex esposa de Esteban Lindor Alvarado, quien ya fue indagada por el Juzgado Federal número 4 de Rosario por el delito de lavado de dinero en favor de su ex pareja por un monto que supera los 10 millones de pesos entre 2012 y 2019.

Justamente, por el ataque a balazos contra edificios judiciales y jueces, el líder de "Los Monos", Ariel Máximo "Guille" Cantero, y otros miembros de la organización fueron condenados en un histórico juicio que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal el año pasado.

Ese mismo edificio fue baleado el día previo al inicio del debate oral y público.

En ese juicio provincial, cuyo veredicto se dio a conocer en septiembre de 2021, "Guille" Cantero fue condenado a 22 años de prisión; Lucía Uberti y Matías César, a 20; Daniel "Teletubi" Delgado, 12 años y medio; Leandro "Chulo" Olivera, a 11; Leonel Alejandro Fernández, a 8; y Damian Oscar Chávez, a 7.