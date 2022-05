“No puede ser que los vecinos tengan que vivir en alerta permanente”

JxC estuvo en barrio Italia recorriendo sus calles y charlando con vecinos y comerciantes que padecen vivir con miedo y en alerta permanente por los reiterados hechos delictivos que se producen en algunos sectores del barrio, y que desde hace años parecen no tener solución.

"Los reclamos se repiten y la gente no ve una salida positiva al problema, a pesar de los esfuerzos que hacen para cuidarse entre ellos, a través de los grupos de whatsapp, turnándose para recorrer la zona y dando aviso ante cualquier situación sospechosa.

Una vecina nos cuenta que si no se ayudan entre ellos, sienten que están a la deriva, desprotegidos y descuidados por quienes deberían estar haciéndolo", comenta el concejal Viotti.

“Vamos a seguir pidiendo incansablemente por seguridad al Gobierno provincial y local, ya estamos cansados de insistir con un plan de seguridad para la ciudad, que no tenemos, que prometieron y que evidentemente no llega, porque la gente se siente amenazada y violentada todo el tiempo en sus propias casas, en las calles de su barrio, en su lugar de pertenencia. Necesitamos del apoyo del Intendente, no esperamos que vaya con una carpetita a todos lados como cuando gobernaba el Frente Progresista, pero como mínimo esperamos que levante el teléfono y le avise al Sr. Gobernador que las cosas en Rafaela no están nada bien", expresó el concejal Viotti.

Los concejales de JxC siguen acompañando a los vecinos y apoyando sus pedidos por más seguridad, el principal reclamo de la mayoría de los rafaelinos.

“Seguiremos reforzando los pedidos en las zonas complicadas del barrio, solicitando al D.E.M más refuerzos de iluminación, más controles y más cámaras”, expresó Viotti.

“La gente no puedo más vivir con miedo mirando a un lado y otro antes de llegar a su casa, comprobando si hay alguien detrás cuando se camina de noche por la calle, dejando su domicilio lo más resguardado posible por temor a ser víctimas de un delito”, dijo el concejal Miguel Destéfanis.

Para finalizar, Viotti agregó “Eso es vivir en alerta permanente, la gente vive con una inseguridad constante. Y cuando esos temores y miedos se propagan, no hay forma de recuperar la tranquilidad y la normalidad. Para que esto deje de suceder tenemos que trabajar el tema con compromiso y responsabilidad, sabemos que cuesta mucho, pero hay que hacerlo”.