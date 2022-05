¿Para qué sirven?

Sr. Director:Hace unos días, en el patio de la vivienda ubicada en las calles Lavalle y Brasil, dejaron abandonados a tres perros. Una de ellas tenía cinco cachorritos, de los cuales murieron cuatro. Pasaban los días y nadie se hacía cargo. Por el tapial lindero a mi casa, yo subía sobre un banquito para fijarme y allí continuaban los desdichados perros, sufriendo sin agua y sin alimentos. Mientras tanto, la inmobiliaria que tiene la casa bajo su administración "bien gracias", decían que no podían abrir... van al "mango".En mi caso no sabía qué hacer. Llamar a la GUR sabía que era inútil "porque son inútiles". Igual los llamé, ¿y qué me dijeron? Lo que ya sabía me iban a responder, que haga la denuncia, que en definitiva es lo que le dicen a todos, como si la gente no supiera. Mientras tanto, les pasé por encima del tapial agua y comida mientras pensaba qué hacer.Por suerte aparecieron unas chicas y con mi ayuda, al otro día, los pudimos sacar, pero lamentablemente ya había muerto otro perrito, cuyo cuerpo aparecía de una delgadez extrema.Me pregunto ¿para qué sirve la GUR? Tienen 10 autos y camionetas y un montón de gente que no producen absolutamente nada, solamente gastos para los contribuyentes. Podrían ayudar a los vecinos a juntar las hojas que tanto caen en otoño, ir a los velorios a darle el pésame a los familiares de los fallecidos, levantar del suelo vidrios y cascotes que pueden causar un accidente, etc.Por último, policías no son, paramédicos no son, inspectores de tránsito no son. ¿Qué son los agentes de la GUR? Personas que cobran un sueldo para pasear con un uniforme y tener la suerte de cobrar en tiempo y forma cada fin de mes porque su empresa no se funde.Roberto E. VacaroneDNI 11.137.990Rafaela