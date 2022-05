Un frustrado intento de asesinato a Putin

KIEV, Ucrania, 24 (AP). - De acuerdo con información publicada por los medios ucranianos, el jefe de inteligencia de ese país afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, sobrevivió a un intento de asesinato hace dos meses.

Kyrylo Budanov, jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, dijo que hubo un intento de matar al presidente ruso después de que invadiera Ucrania.

Así lo publicó el periódico Ukrainska Pravda, que afirma que Budanov dijo que representantes de la región del Cáucaso, que incluye a Armenia, Azerbaiyán, Georgia y partes del sur de Rusia, intentaron asesinar a Putin.

"Hubo un intento de asesinar a Putin. Incluso fue atacado, se dice, por representantes del Cáucaso, no hace mucho tiempo", dijo Budanov, según el diario local.

"Esta es información no pública. Fue un intento absolutamente fallido, pero realmente sucedió. Fue hace como dos meses. Repito, este intento no tuvo éxito. No hubo publicidad sobre este evento, pero se llevó a cabo", reiteró el jefe de la inteligencia ucraniana.