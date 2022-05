El dólar blue cerró en alza y cotizó a $206,50

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El dólar blue inició la semana en alza y cerró a $206,50, mientras que los tipos de cambio financieros siguieron en baja y el Banco Central (BCRA) continuó acumulando reservas, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.

Tras dos bajas consecutivas el dólar paralelo dejó de ser el tipo de cambio minorista más barato del mercado, tras aumentar un 1,21% y ascender $ 2,50, por lo que la brecha con el dólar oficial asciende al 66,1% y con el mayorista oficial quedó en 73,6%.

Luego de perder $4 entre el jueves y el viernes de la semana pasada, volvió a superar al dólar ahorro, que cerró este lunes por encima de los $205.

El Banco Central aceleró las compras de divisas al sumar alrededor de US$ 150 millones, el segundo mayor monto diario en lo que va del mes, en medio de una firme venta de los productores agropecuarios y exportadores.

El BCRA alcanzó los US$ 918 millones con sus compras en mayo y superó los US$ 1.000 millones en el acumulado del año, pese a que ayer se registraron importantes pagos de importaciones de energía.

El dólar sin impuestos aumentó 42 centavos y cerró en $124,33 para la venta y en el Banco Nación el billete subió 25 centavos a $124. El ahorro o dólar solidario, que incluye impuestos, avanzó 69 centavos a $205,14, según el promedio de los principales bancos.

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, trepó 46 centavos a $118,94, mientras que entre los tipos de cambio financieros el contado con liquidación bajó 0,9% hasta los $209,73 y la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en 76,3%.