Cambian los animales por los próceres en los billetes

BUENOS AIRES, 24 (NA). - El presidente Alberto Fernández presentó ayer los nuevos billetes que comenzarán a circular dentro de seis meses y marcan el regreso de los próceres en reemplazo de los animales. El jefe de Estado sostuvo que la moneda "es un instrumento de soberanía al que no vamos a renunciar".

Eva Perón vuelve con nuevo diseño al billete de $100; Martín Miguel de Güemes y Juana Azurduy estarán en el de $200; Manuel Belgrano y María Remedios del Valle en el de $500 y José de San Martín en el de $1.000.

Tal como había adelantado el Banco Central días atrás, no habrá nuevas denominaciones y el de $1.000 seguirá siendo el billete más alto.

Con su frase sobre los billetes y la soberanía, el mandatario aludió de forma crítica a las iniciativas de dolarización de la economía argentina que plantean algunos dirigentes opositores, entre ellos Javier Milei.

Por otro lado, en un acto en la Casa Rosada, destacó el regreso de los próceres, luego de la implementación de los animales autóctonos en los billetes durante la gestión anterior.

"Hoy estamos recuperando memoria, con nuestros hombres y mujeres que dieron todo por la Patria", señaló en alusión a la presencia de San Martín, Belgrano y Juana Azurduy, entre otros, en los nuevos billetes.

El titular del Banco Central, Miguel Pesce, quien acompañó en la ceremonia al mandatario junto a la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, detalló que los nuevos billetes tendrán seis medidas de seguridad, y que estarán listos para su circulación dentro de seis meses.

Por su parte Fernández destacó que en los nuevos billetes estarán "hombres y mujeres trascendentales que no podemos olvidar y que deben servir de ejemplo constante en nuestra conducta. Me pone contento y me parece un acto de justicia importante recuperar a quienes construyeron y forjaron la Argentina".

"Todos saben de mi amor por los animales, no está allí el problema, pero que reemplacen en los billetes a San Martín o Belgrano me parece increíble", advirtió.

De Miguel de Güemes dijo que "fue un hombre impresionante que murió a los 36 años abatido por los realistas" y que "es incomprensible que no haya tenido el reconocimiento que merece".

También celebró que "se suman dos mujeres" al papel moneda, como Juana Azurduy y María Remedios del Valle, además del regreso de Evita.

"Que Juana Azurduy esté en los billetes también es un acto de justicia. Luchó con Belgrano y Güemes, perdió a su familia y nunca bajó los brazos. Es la heroína argentina y boliviana", dijo. Sobre Del Valle destacó su "historia increíble" y lamentó que no sea tan reconocida.

"Hoy estamos recuperando memoria. Porque los pueblos que olvidan su historia repiten su errores", finalizó Fernández.

De esta forma, cerca de fin de año quedarán definitivamente fuera de circulación los actuales con animales a partir del billete de 100 pesos: la taruca (100), la ballena franca (200), el yaguareté (500) y el hornero (1.000).

Asistieron al acto varios ministros y los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires); Sergio Uñac (San Juan); Raúl Jalil (Catamarca); Gustavo Sáenz (Salta); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Omar Gutiérrez (Neuquén); Ricardo Quintela (La Rioja); Oscar Herrera Aguad (Misiones); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gildo Insfrán (Formosa); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Sergio Ziliotto (La Pampa).



EL ANTECEDENTE

La serie de billetes denominada "Animales" se originó en 2016 cuando el Banco Central, en aquel momento encabezado por Federico Sturzenegger, emitió billetes con imágenes de guanacos, cóndores, tarucas y ballenas franca austral, en las denominaciones de $20, $50, $100 y $200, a los que se sumaron el yaguareté y el hornero en los de $500 y $1000.

Los billetes de la serie "Animales" irán siendo reemplazados de forma paulatina por los nuevos billetes de próceres, que tendrán la particularidad de que respetarán la equidad de género y habrá la misma cantidad de personalidades históricas femeninas como masculinas.