Lagna pidió destituir a la policía que tuvo relaciones sexuales con un preso

En la edición gráfica de La Opinión del domingo último, bajo el título "Allanaron Comisaría y estaban teniendo sexo", dábamos a conocer lo ocurrido en la Comisaría Nº 11 de Santa Fe.

En momentos en que la Agencia de Investigación Criminal (AIC) allanó la dependencia cumpliendo una orden de una fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), encontró a una pareja en pleno acto sexual en una de las oficinas del edificio. En esa oportunidad una mujer policía mantenía relaciones sexuales con un preso en la comisaría.



JORGE LAGNA

En relación a este hecho, el ministro de Seguridad de la Provincia, Jorge Lagna, se pronunció sobre lo ocurrido y aseguró que se tomarán medidas tras el escándalo que se desató.

"No sé cómo se explica, lo que sí sé es que va a tener consecuencias muy graves para su carrera, en lo administrativo; y en lo penal también para esa policía", aseguró Lagna ante la consulta sobre cómo se explica esa situación, publicó La Capital.

En cuanto al hecho que se reveló tras el procedimiento que se realizó en la comisaría, dijo: "La verdad es que es muy grave [...] El comisario, no sé bien qué cargo detentaba quien estaba al frente de la comisaría, afronta un proceso penal y uno administrativo, que si a mí me preguntan tiene que ser la destitución".

En cuanto a la suerte que correrán el resto de los policías involucrados –en principio son 10 además del comisario y la mujer policía encontrada infraganti–, el ministro dijo que "se verá" en función del curso que toma la investigación.

"Estamos trabajando en conjunto con la fiscal Mariela Jiménez en eso. Es un ejemplo muy feo, pero también es importante que la reacción vino de la propia fuerza, a través de la Agencia de Control Policial que fue quien inició el procedimiento y llegaremos hasta las últimas consecuencias. Siempre digo que hay policías y delincuentes. En este caso es lo mismo. La persona que incurrió en un delito es agravado porque, además, es policía", aseveró.

"Están en peritajes los teléfonos, los documentos que se llevaron de la comisaría. Pero a prima facie, el encargado y la policía que tenía relaciones afrontan procesos muy fuertes en lo administrativo y cuyo fin puede ser la destitución, aunque su exoneración", explicó en cuanto al material secuestrado durante el procedimiento.