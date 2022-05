El Festival de Cannes 2022 celebra su 75º aniversario

Por Diego Battle. - Primero fue la pandemia, que obligó a cancelar la edición de 2020 y a posponer por dos meses la de 2021. Luego se desató la invasión de Rusia a Ucrania, que generó temores por la seguridad y un aumento de la inflación inédito en Europa desde hace varias décadas. Sin embargo, transcurrida ya la primera mitad de la 75ª edición puede decirse que el principal festival y mercado de cine del mundo ha recuperado la tan ansiada normalidad.

Según las primeras estimaciones, la afluencia durante el fin de semana inicial fue del 95% de la habitual y si no se llegó al 100% es porque se les prohibió la entrada a los acreditados rusos y muchos chinos no llegaron por las fuertes restricciones sanitarias que aún rigen en el gigante asiático. Del resto del mundo están casi todos y el uso de barbijos ya es historia incluso en lugares cerrados y atestados de público. Conseguir una habitación de hotel, una mesa en un restaurante de nivel o un auto de alquiler puede convertirse en una proeza organizativa y, claro, en un gasto reservado para muy pocos

Cannes, uno de los balnearios más lujosos y emblemáticos de la Costa Azul francesa, tiene apenas 75.000 habitantes permanentes durante todo el año, pero durante el festival su población supera los 200.000. Por un lado, están los 12.500 acreditados al gigantesco Marché du Film, donde se negocian los derechos de las películas; por otro, los 4.000 periodistas que lo cubren a cada minuto; y a eso hay que sumarles los 7.000 integrantes del programa Cannes Cinéphiles que tienen sus propias proyecciones, los miles de jóvenes de entre 18 y 28 años que llegan desde todas partes para participan de la iniciativa “Tres días en Cannes” o los vecinos que se acercan a los multicines de la ciudad y de zonas aledañas donde ahora también se programan las películas del festival. Y, claro, para abastecer a los cientos de negocios, restaurantes y hoteles que atienden a la marea humana, los comerciantes de la ciudad se ven obligados a sumar varios miles de puestos de trabajo extra durante esta frenética quincena.

El Festival de Cannes tiene un presupuesto que supera holgadamente los 20 millones de euros (la mitad proviene de organismos oficiales y la restante de sponsors privados), pero esa cifra -que cualquier otra muestra envidiaría- es casi insignificante frente al movimiento económico adicional que el evento genera a la ciudad en plena primavera: casi 200 millones de euros en dos semanas, según los datos aportados por Stéphane Grosso, director general de Terre d’Evénements,



El famoso "tapis rouge"

Por la alfombra roja de este año ya desfilaron con sus nuevas películas Tom Cruise, Anne Hathaway, Woody Harrelson, Alicia Vikander, Ethan Hawke, Tilda Swinton, Jennifer Connelly, Forest Whitaker, Julianne Moore, Rebecca Hall, Casey Affleck y estrellas locales como Marion Cotillard o Isabelle Huppert, por nombrar solo una ínfima proporción, pero Cannes tiene también una zona de glamour para estrellas que no necesariamente están aquí promocionando trabajos recientes.

Así, vinieron a las múltiples fiestas en discos y yates de los primeros días Naomi Campbell. Laetitia Casta y Eva Longoria, Sharon Stone paseó su vestido Dolce & Gabanna y organizó una gala benéfica, Julia Roberts se mostró enfundada en Dior para recibir el Trophée Chopard. Y así podríamos seguir con una enumeración casi infinita...

Los precios del lujo en Cannes son prohibitivos: inflación mediante, una villa lujosa por dos semanas cuesta 400.000 euros; las suites en los hoteles emblemáticos que dan sobre la playa de la Croisette como el Martinez o el Majestic cuestan varios miles de euros la noche, aunque muchas estrellas prefieren el mítico y señorial Hôtel du Cap-Eden-Roc en Cap d'Antibes, bastante alejado de los ruidos de la ciudad. Este año se extraña a uno de los epicentros del lujo, el glamour y de muchas actividades ligadas al festival y al mercado: es que el mítico Carlton está en pleno proceso de ampliación y refacción, pero promete reabrir justo a tiempo para la edición 2023.

Mientras los periodistas corren cual zombies con sus crecientes ojeras a las 8 de la mañana para asistir a las funciones de prensa, muchos otros vuelven a esa hora de las decenas de fiestas exclusivas en yates alquilados para la ocasión en la imponente marina de la ciudad o en ámbitos como La Terrasse by Albane, La Plage Nespresso, Le Carlton Beach Club; Nomade; Le Silencio; La Plage Majestic o La Plage Magnum (donde el jueves 19 cantó Kylie Minogue), que son solo algunos de los centros diurnos y nocturnos de moda, todos con cartas exclusivas a cargo de prestigiosos chefs y tragos que cuestan lo que una cena en un restaurante convencional.

La inflación ha hecho estragos en Cannes. Los hoteles no solo suelen triplicar sus tarifas desde el día en que inicia el festival sino con en muchos casos han duplicado su precio respecto de 2019. Así, una humilde habitación frente a la estación de trenes y micros que fuera de temporada cuesta 100 euros, durante las dos semanas del evento cinéfilo hay que pagarla entre 600 y 800.

Mientras el streaming y las series avanzan, el Festival de Cannes busca renovarse, captar nuevas audiencias y, por lo tanto, no extraña que una de sus nuevas y principales alianzas sea con TikTok. Se organizó por primera vez una competencia de videos para esa red social y hace pocas horas se entregaron los cuatro premios -hubo un jurado oficial y todo- entre los más de ¡70.000! de entre 30 segundos y tres minutos producidos y seleccionados especialmente para la ocasión.

Pero el Festival de Cannes no es solo glamour, lujo y belleza. Este año el colectivo feminista Les Colleuses tomó la alfombra roja para con bengalas y provocadoras consignas para denunciar las 129 víctimas de femicidios en lo que va del año luego de la proyección de “Riposte féministe”, documental combativo codirigido por Simon Depardon y Marie Perennès. Y una mujer se paseó desnuda con la bandera de Ucrania pintada en su cuerpo para protestar contra la guerra, mientras los aviones cazabombarderos surcaban el cielo y saludaban el estreno mundial de “Top Gun: Maverick”. Porque Cannes (festival y ciudad) es todo eso: un ámbito donde conviven (no siempre con armonía) la política, el arte, los negocios y los aspectos más distinguidos, intelectuales, frívolos y patéticos del ser humano. TÉLAM